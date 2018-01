FA Cup | Manchester City; Guardiola | ”Vincere tutto? Servirebbero 32 giocatori”

Probabili Formazioni Manchester City-Burnley - FA Cup 06-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Burnley, FA Cup 2017/2018, Ore 16.00: Turnover massiccio in casa City, probabile rientro dal primo minuto per Vokes. Il pomeriggio di FA Cup vede la sfida all’Ethiad Stadium tra Manchester City e Burnley. Citizens che nell’ultimo turno di campionato sono tornati alla vittoria, e che si approcciano al debutto nella competizione con tanti cambi in modo da permettere a chi ha giocato ...

FA Cup - Manchester United; Mourinho : ”Il mio addio? Spazzatura” : Alla vigilia della sfida in FA Cup con il Derby County, José Mourinho ha parlato del suo futuro al Manchester United. José Mourinho non usa mezzi termini nel definire ”Spazzatura” tutte le voci infondate che circolano intorno ad un suo addio allo United. Ed alla vigilia del Terzo turno di FA Cup contro il Derby County, lo Special One non esita a criticare chi ha messo in dubbio la sua permanenza sulla panchina di Old ...

Probabili Formazioni Manchester United-Derby County - FA Cup 05-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Derby County, FA Cup 2017/2018, Ore 21.00: Occasione dal primo minuto per Tuanzebe e Romero, Derby con lo stesso modulo degli avversari. Il 3° turno di FA Cup vede la sfida tra Manchester United e Derby County ad Old Trafford. I Red Devils arrivano dalla vittoria nell’ultimo turno, conquistando nuovamente il 2°posto in classifica; vorranno di certo vincere nella gara d’esordio per ...

Video Gol Bristol City-Manchester United 2-1 : Highlights e Tabellino - Carabao Cup 20-12-2017 : Risultato Finale Bristol City-Manchester United 2-1, Bryan (BC), Ibrahimovic (MUTD), Smith (BC), Cronaca e Video Gol, Carabao Cup 20 Dicembre 2017. Si giocano i Quarti di Finale dell’EFL Cup tra Bristol City e Manchester United all’Ashton Gate Stadium di Bristol. I padroni di casa del Bristol City compiono l’impresa e si aggiudicano il pass per le Semifinali grazie ad un gol nei minuti di recupero di Smith. Gara tutto ...

Probabili Formazioni Bristol City-Manchester United - EFL Cup 20-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Bristol City-Manchester United, Quarti di finale di EFL Cup 2017/2018, ore 20.45: Pogba e Mkhitaryan titolari. Stasera in campo Bristol City e Manchester United per i quarti di finale di Coppa di Lega. Il Bristol milita in Championship ed attualmente è terzo in classifica in piena zona play off. I Robins, allenati dal giovane tecnico Lee Johnson, hanno eliminato tre Formazioni di Premier League come Stoke City, ...

Probabili Formazioni Leicester City-Manchester City - EFL Cup 19-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Leicester-Manchester City, Quarti di finale di EFL Cup 2017/2018, ore 20.45: Puel e Guardiola faranno molto turnover. Questa sera Leicester-Manchester City, un match di League Cup che deciderà chi potrà entrare nel vivo della competizione in vista della finale di Wembley. Le Foxes di Claude Puel, nell’ultimo turno di Premier League, hanno perso per 0-3 in casa contro il Crystal Palace. Il City di Pep ...