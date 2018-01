Eurolega | Milano si sveglia tardi e cade al Pireo

Basket - Eurolega 2018 : l’Olympiacos è troppo forte - altra sconfitta per Milano : Non decolla l’Eurolega 2017-2018 dell’AX Armani Exchange Milano. Nel 16esimo turno, la formazione meneghina ha trovato la sconfitta numero 12 della competizione europea, senza mai entrare in partita contro l’Olympiacos Pireo, che si è dimostrata troppo forte come suggeriva anche la posizione di classifica delle due squadre, praticamente agli antipodi. Sin dai primi minuti, l’Olympiacos ha trovato con facilità la via del ...

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano - Eurolega 2018 in DIRETTA : Milano si sveglia troppo tardi - l’Olympiacos vince 87-80 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olympiacos-Olimpia Milano, prima giornata di ritorno dell’Eurolega 2018. Serve un’impresa alla squadra di Simone Pianigiani. L’Olimpia è reduce da sei sconfitte nelle ultime sette partite, per un mese di dicembre che ha visto i biancorossi sprofondare sempre più giù, fino ad occupare il fondo della classifica. L’obiettivo playoff è sempre più lontano: l’ottavo posto è ...

DIRETTA/ Olympiacos-Olimpia Milano (risultato finale 87-80) : streaming video tv : altra sconfitta! (Eurolega) : DIRETTA Olympiacos Olimpia Milano: info streaming video e tv: per la squadra di Pianigiani un'altra sconfitta (87-80) e ultimo posto in Eurolega con l'Efes(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 21:50:00 GMT)

Diretta/ Olympiacos Olimpia Milano (risultato live 70-53 3Q) : streaming video tv : gara chiusa (Eurolega) : Diretta Olympiacos Olimpia Milano: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che al Pireo inaugura il girone di ritorno di basket Eurolega 2017-2018(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 21:23:00 GMT)

DIRETTA/ Olympiacos Olimpia Milano (risultato live 48-34 2Q) : streaming video tv : -14 per l'Armani (Eurolega) : DIRETTA Olympiacos Olimpia Milano: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che al Pireo inaugura il girone di ritorno di basket Eurolega 2017-2018(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 20:53:00 GMT)

Diretta/ Olympiacos Olimpia Milano (risultato live 26-17 1Q) : streaming video tv : male l'Armani (Eurolega) : Diretta Olympiacos Olimpia Milano: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che al Pireo inaugura il girone di ritorno di basket Eurolega 2017-2018(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 20:26:00 GMT)

DIRETTA/ Olympiacos Olimpia Milano (risultato live 0-0) : streaming video e tv - palla a due! (Eurolega) : DIRETTA Olympiacos Olimpia Milano: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che al Pireo inaugura il girone di ritorno di basket Eurolega 2017-2018(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 19:43:00 GMT)

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano - Eurolega 2018 in DIRETTA : ultima chiamata per Milano - serve l’impresa al Pireo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olympiacos-Olimpia Milano, prima giornata di ritorno dell’Eurolega 2018. serve un’impresa alla squadra di Simone Pianigiani. L’Olimpia è reduce da sei sconfitte nelle ultime sette partite, per un mese di dicembre che ha visto i biancorossi sprofondare sempre più giù, fino ad occupare il fondo della classifica. L’obiettivo playoff è sempre più lontano: l’ottavo posto è ...

Olympiacos Olimpia Milano / Streaming video e diretta tv : il nuovo arrivato. Orario - risultato live (Eurolega) : diretta Olympiacos Olimpia Milano: info Streaming video e tv, Orario e risultato live della partita che al Pireo inaugura il girone di ritorno di basket Eurolega 2017-2018(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 14:52:00 GMT)

OLYMPIACOS OLIMPIA MILANO / Streaming video e diretta tv : precedenti - orario - risultato live (basket Eurolega) : diretta OLYMPIACOS OLIMPIA MILANO: info Streaming video e tv, orario e risultato live della partita che al Pireo inaugura il girone di ritorno di basket Eurolega 2017-2018(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 12:20:00 GMT)

Olympiacos Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Eurolega) : diretta Olympiacos Olimpia Milano: info Streaming video e tv, orario e risultato live della partita che al Pireo inaugura il girone di ritorno di basket Eurolega 2017-2018(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 10:00:00 GMT)

Olympiakos-Olimpia Milano - Eurolega 2018 : orario d'inizio e come vedere il match in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : La partita sarà trasmessa in streaming su Eurosport Player, sottoscrivibile in abbonamento, mentre non è prevista la Diretta tv. OA Sport vi proporrà la Diretta LIVE testuale di Olympiakos-Olimpia ...

Olympiakos-Olimpia Milano - Eurolega 2018 : orario d’inizio e come vedere il match in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Inizia il girone di ritorno dell’Eurolega 2018. Non verrà seguito lo stesso ordine dell’andata per cui l’Olimpia Milano ripartirà affrontando l’Olympiacos. Un impegno complicato, contro una delle migliori squadre della competizione e che all’andata l’Armani Exchange andò vicina a battere. Alla squadra di Simone Pianigiani serve una vittoria al Pireo, per cambiare marcia alla sua stagione europea e rilanciarsi ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano è vicina all’ultima chiamata. Serve l’impresa contro l’Olympiacos : Il 2018 segna l’inizio del girone di ritorno in Eurolega. Siamo nel pieno della regular season ed impazza la corsa alle prime otto posizioni, quelle che daranno accesso ai playoff. Quelle in cui spera di trovarsi ad aprile l’Olimpia Milano. Era questo l’obiettivo della società meneghina all’inizio della stagione e lo è ancora, almeno fino a quando la matematica non condannerà la squadra di Simone Pianigiani. La realtà, ...