Epi | nuovi coordinatori | Cavalli in Lombardia | Robilotta per il Lazio

Nuovi Episodi di Grey’s Anatomy 14 su FoxLife nel 2018 - la programmazione da fine febbraio : Se negli Stati Uniti ritorno in tv è fissato per il 18 gennaio, in Italia per la messa in onda dei Nuovi episodi di Grey's Anatomy 14 su FoxLife nel 2018 bisognerà aspettare la fine di febbraio. Sky ha infatti ufficializzato la data della messa in onda della première di metà stagione, che sarà trasmessa da FoxLife (canale 114) più di un mese dopo rispetto al debutto su ABC: Grey's Anatomy 14x09 sarà in onda lunedì 26 febbraio alle 21.00, ...

This Is Us 2 su Fox Life è in pausa : l’Episodio su Randall a febbraio insieme ai nuovi Episodi : I dubbi sulla programmazione di This Is Us 2 su Fox Life sono finalmente stati sciolti: la serie è attualmente in pausa invernale dalla sua trasmissione italiana, e riprenderà solo il prossimo 26 febbraio. L'ultima volta che Fox Life ha trasmesso This Is Us è stata infatti lo scorso 18 dicembre, quando è andato in onda l'episodio 2x09 "Numero Due", dedicato a Kate, al suo passato e alla sua relazione con Toby. Dal momento che la settimana ...

Gomorra 2 su Rai4 da gennaio : Genny è ancora vivo? Anticipazioni e programmazione dei nuovi Episodi : Gomorra 2 su Rai4 ci sarà e non dovremo aspettare tanto prima di rivedere i Savastano e tutti gli uomini che ci girano intorno. Il finale della prima stagione andrà in onda proprio oggi, 30 dicembre, su Rai4 con lo scontro finale tra Ciro e Genny ma anche la fuga di Don Pietro. Gli uomini che hanno preso d'assalto il furgone sul quale viaggiava durante il trasferimento, erano proprio Malammore e i suoi pronti a riportare al sicuro Don Pietro ...

La produttrice esecutiva di Black Mirror 4 parla delle forti donne protagoniste dei nuovi Episodi : Black Mirror 4 è ormai disponibile su Netflix da più di ventiquattro ore, e la maggior parte dei fan si sarà ormai resa conto del fatto che le figure femminili protagoniste dei sei nuovi episodi della serie hanno un tratto in comune: sono tutte donne forti. Si potrebbe pensare che, sulla scia dell'anno ultra femminista che la tv ha appena conosciuto, sia una scelta voluta per imprimere nella serie un determinato messaggio politico e sociale. ...

Come guardare Black Mirror 4 - dal 29 dicembre su Netflix con 6 nuovi Episodi : trame e promo : Il 29 dicembre è ormai arrivato, ma Come guardare Black Mirror 4, ora che è finalmente disponibile su Netflix? Dopo mesi di pubblicità ai nuovi episodi e l'incertezza fino all'ultimo sulla data d'uscita, la nuova stagione della serie distopica creata da Charlie Brooker è stata ufficialmente pubblicata. Trattandosi di una serie originale Netflix, che ne ha acquisito i diritti dopo la fine della seconda stagione, Black Mirror 4 è ovviamente ...

Anticipazioni su Riverdale 2 - nei nuovi Episodi una dark Betty e un ritorno alle origini? : Le Anticipazioni su Riverdale 2 e sui nuovi episodi che vedremo il prossimo anno preludono un ritorno alle origini della serie, quelle incentrate sulle vere radici dei fumetti della casa editrice Archie Comics, ma non solo. Dopo aver esplorato il lato oscuro di Riverdale, culminato con la cattura e l'identità svelata di Black Hood, il creatore dello show della CW, Roberto Aguirre-Sacasa, ha svelato che è giunto il momento di tornare a ...

Dragon Ball Super - i nuovi Episodi : chi è Black Goku? : Era il 10 ottobre e su Italia 1 Trunks aveva appena conosciuto la famiglia di Gohan, Black Goku era tornato nel futuro e Whis, Beerus e Goku si stavano mettendo in viaggio verso il decimo universo da dove hanno percepito un’aura simile a quella di Black Goku (che indossa l’orecchino tipico dei Kaioshin e possiede un anello per viaggiare nel tempo simile a quello custodito proprio dai Kaioshin del decimo universo). La nuova serie di ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 14 - data d’inizio e spoiler nuovi Episodi 2018 : cosa accadrà ai nostri medici? : Anticipazioni e spoiler sui nuovi episodi di Grey’s Anatomy 14: quando riprenderà in America la quattordicesima stagione della serie tv ideata da Shonda Rhimes? Di seguito trovate la data di inizio ufficiale e gli ultimi rumors sul medical drama più seguito e amato nel mondo. Cresce l’attesa per il ritorno di Grey’s Anatomy 14 con gli episodi della seconda parte di stagione Dopo le abbuffate della Vigilia e di Natale, adesso ...

Gomorra 4 in onda nel 2019? Nuovi Episodi già in scrittura : possibili scenari dopo il finale della terza stagione : Gomorra 4 già in scrittura, lo ha detto nei giorni scorsi Salvatore Esposito e lo ha ribadito in una diretta Facebook poco fa. Proprio il giovane attore napoletano che ha prestato il suo volto a Genny Savastano, ha confermato che non tutti i protagonisti della serie saranno nei Nuovi episodi dopo il finale della terza stagione, cosa dobbiamo aspettarci quindi? Sappiamo ancora poco del finale della terza stagione ma quello che è certo è che ...

Masha e Orso tornano su Rai YoYo con i nuovi Episodi : Indietro 16 dicembre 2017 ROMA – L’attesa è terminata.Da domenica 17 dicembre, alle 19.10, arrivano su Rai YoYo i nuovi episodi di Masha e Orso.Si tratta della terza stagione, con nuove divertenti avventure. I nuovi episodi di Masha e Orso Masha aveva lasciato la sua amata casetta, i suoi giochi e Orso perché ormai si […] L'articolo Masha e Orso tornano su Rai YoYo con i nuovi episodi sembra essere il primo su NewsGo.

STAR TREK : DISCOVERY - Svelati i titoli degli Episodi della stagione 1B e quattro nuovi poster! : A meno di un mese dal ritorno di STAR TREK: DISCOVERY, con la sua seconda parte di stagione, CBS All Access decide di ingannare l'attesa, rilasciando i titoli ufficiali dei rimanenti sei episodi e quattro nuovi poster promozionali.ARTICOLI CORRELATI: STAR TREK: DISCOVERY - Le domande dopo il fall finale! Purtroppo il video che li annunciava, pubblicato sulla pagina Twitter della serie, non è riproducibile nel nostro paese, perciò eccovi ...

Serena Mollicone/ Delitto di Arce - un giallo lungo 16 anni tra dEpistaggi e nuovi indagati : verso la svolta? : Serena Mollicone, il Delitto di Arce e le indagini lunghe 16 anni: dalla sparizione agli ultimi due nomi iscritti nel registro degli indagati. Il giallo si avvicina alla svolta?(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 20:35:00 GMT)

Stranger Things 3 - i nuovi Episodi usciranno solo nel 2019 : Brutte notizie per i fan di Stranger Things, la serie già cult ad elevato tasso di nostalgia per i film anni Ottanta. Dopo la seconda stagione da urlo dell’autunno 2017 ci sarà da aspettare, e tanto, per poter vedere il terzo capitolo. Si parla addirittura del 2019, che vuol dire un intero anno solare senza Eleven, Will, Mike, Dustin e Lucas. Così pare stando alle dichiarazioni di David Harbour – che interpreta il capo della polizia ...

Nuovi Episodi di Grey’s Anatomy 14 - prime anticipazioni su Jo - il marito Paul e il tema della violenza sulle donne : Attualmente ferma per la tradizionale pausa della programmazione invernale, Grey's Anatomy 14 riprenderà a gennaio negli Stati Uniti con la seconda parte di stagione esattamente dal punto in cui si è interrotto il finale dello scorso novembre, ovvero dall'incontro a sorpresa tra Jo e il marito Paul. Il primo episodio del 2018 di Grey's Anatomy 14, in onda su ABC il 18 gennaio, vedrà la trama ripartire dal dramma della Wilson, ritrovatasi di ...