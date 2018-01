Enrico Ruggeri lascia Siae per Soundreef : MILANO, 5 GEN - Anche il cantautore Enrico Ruggeri , vincitore di due edizioni del Festival di Sanremo, lascia Siae (Società Italiana Autori Editori) per affidare a Soundreef la raccolta e gestione dei ...

Enrico Ruggeri a Celebration conquista il pubblico sulle note dell’immortale Heroes di David Bowie (video) : Ospite della seconda puntata di Celebration, Enrico Ruggeri a Celebration si è cimentato in Walk on the wild side di Lou Reed, celebre canzone del 1972, e successivamente ha cantato Heroes di David Bowie. Ruggeri si è dichiarato grande appassionato e fan di Lou Reed, e in particolare del brano del '72, una canzone importante dal punto di vista socio-culturale. Lou Reed, infatti, è considerato uno dei Padri della lotta per i diritti ...