ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE SI SONO SEPARATI La showgirl decide la via del

ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE/ Divorzio a giugno : l'amore per Nathan li unirà per sempre : ELISABETTA GREGORACI e FLAVIO BRIATORE : Divorzio a giugno , ma ora ora spuntano retroscena sul loro matrimonio... Le ultime notizie sulla showgirl e l'imprenditore(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 14:56:00 GMT)

Briatore e ELISABETTA GREGORACI separati : ecco perché si sono lasciati alla viglia di Natale : Nuovi dettagli si aggiungono sulla fine della storia tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore . Solo ora si scopre il motivo della rottura proprio il giorno di Vigilia. La coppia del mondo dello spettacolo ha scelto di ufficializzare la separazione prima di Natale per il bene del figlio. Ma in che senso? ecco cosa ha svelato il settimanale Chi nell'ultimo numero. LE PAROLE ...

ELISABETTA GREGORACI e Flavio Briatore si dicono addio : Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci dopo undici anni d’amore si sono detti addio. Si tratta di una separazione consensuale, decisa per non turbare l’amatissimo Nathan Falco (7 anni). Secondo quanto rivela “Chi”, proprio per questo motivo Elisabetta continuerà a vivere nel Principato di Monaco in una nuova casa, vicina a quella che condivideva con l’ex marito, il cui affitto sarà pagato da Briatore. La showgirl potrà ...