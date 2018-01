: Elezioni,4/3 voto anche Lazio,Lombardia - NotizieIN : Elezioni,4/3 voto anche Lazio,Lombardia - IlMondoDiAllie : RT @Agenzia_Ansa: Il 4 marzo #electionday voto anche in #Lazio e #Lombardia - sherlock5stelle : Elezioni: Viminale, il 4/3 al voto Lazio e Lombardia: Anche nel 2013 politiche e regionali furono fissate nella ste… - NotizieIN : 15:21 | Elezioni,Viminale:il 4 marzo al voto anche Regione Lazio e Lombardia - annapolitova66 : RT @ItalyinSPb: #ElezioniPolitiche2018: TUTTE LE INFO PER IL VOTO ALL'ESTERO -

Il 4 marzo,oltre allepolitiche, si voteràper le regionali nele in. Lo rende noto il Viminale,al quale i governatori delle due regioni hanno chiesto di gestire le rispettive operazioni elettorali. Lo stesso giorno si voterà per Camera e Senato. I seggi saranno aperti solo domenica 4 marzo dalle 7 alle 23, non piùil lunedì. La novità delnel solo giorno di domenica è stata introdotta con la legge di stabilità del 2013.(Di venerdì 5 gennaio 2018)