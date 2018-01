Elezioni 2018 | ecco quanto costa candidarsi | da 35mila di FI ai 1 500 euro

TABACCI SALVA EMMA BONINO DAL ROSATELLUM/ Elezioni 2018 - la lunga parabola politica di Tabacci : Bruno Tabacci " SALVA " EMMA BONINO dai regolamenti del ROSATELLUM : Elezioni 2018 , "simbolo Centro Democratico alla lista +Europa", i cattolici ex Dc SALVA no così i Radicali(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 23:22:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Elezioni 2018 - seggi Camera : 292 per il centrodestra - ma Governo è (per ora) una chimera : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie verso le Elezioni 2018 : caos Banche, 50% non vuole Maria Elena Boschi candidata.

Elezioni 2018 : vincerà l’astensione - e (forse) il centrodestra : Con le Camere sciolte ufficialmente, si apre la fase di transizione in cui il governo rimane in carica per gli affari correnti, ma tutti i partiti sono pienamente coinvolti nella campagna elettorale. Dall’Epifania in avanti, meglio essere preparati: Renzi, Salvini, Berlusconi, Di Maio e tutti gli altri invaderanno non solo i teleschermi, ma anche gli smartphone, i quotidiani, le piazze con i manifesti e i mezzi pubblici, cercando di rubare la ...