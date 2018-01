Eleonora Giorgi sogna il convento | Arriverà il momento in cui lascerò tutto

Eleonora Giorgi entrerà in convento / Vittorio Feltri senza mezze misure : spero vada al diavolo : Eleonora Giorgi ha deciso che, al termine della sua carriera nel mondo dello spettacolo, trascorrerà l'ultima parte della sua vita all'interno di un convento. (Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 22:56:00 GMT)

Le spose di Costantino - Eleonora Giorgi a Blogo : "Non mi divertivo così dai tempi in cui ho girato Borotalco. La prossima è Pechino Express!" : Quattro spose, quattro viaggi di nozze verso mete insolite, la vita di coppia in quattro diversi Paesi. E’ il nuovo docu-reality di Rai2 proposto in quattro prime serate dall’8 gennaio, perché ‘il grande giorno’ è arrivato anche per Costantino della Gherardesca.prosegui la letturaLe spose di Costantino, Eleonora Giorgi a Blogo: "Non mi divertivo così dai tempi in cui ho girato Borotalco. La prossima è Pechino Express!" pubblicato su ...

Costantino Della Gheradesca “pomicia” con Valeria Marini - Paola Ferrari - Elisabetta Canalis ed Eleonora Giorgi : Costantino bacia tutte, sulla bocca e con la lingua. Eccolo, il prode nobile Costantino Della Gherardesca Verecondi Scortecci alle prese finalmente con il matrimonio e il “limone” etero. Dall’8 gennaio 2018 su Rai2 in prima serata, l’oramai più celebre “conte” Della tv italiana sarà protagonista di “Le spose di Costantino”. Quattro puntate in prima serata per una sorta di reality esotico in cui Costantino affronterà quattro differenti viaggi di ...

Le spose di Costantino dall'8 gennaio su Rai2 : "Valeria Marini - Paola Ferrari - Elisabetta Canalis - Eleonora Giorgi in insolite lune di miele" : Valeria Marini, Paola Ferrari, Eleonora Giorgi ed Elisabetta Canalis: sono "tutte donne alfa, orgogliose e prepotenti" le partner scelte da Costantino della Gherardesca per il nuovo programma Le spose di Costantino, al via lunedì 8 gennaio per quattro prime serate su Rai2. Con ognuna delle spose Costantino partirà per mete insolite come la Georgia, il Ghana, la Giamaica e l'Uganda, dove vivranno la vita di una coppia locale, immergendosi ...

Il monologo di Eleonora Giorgi sull’eroina : «A 19 anni ci precipitai dentro» : «L’illusione di emozioni ampliate, di calore, di amore, ti travolge e ti trasforma in un essere privo di emozioni, essiccato, narcotizzato». Eleonora Giorgi, 64 anni, racchiude in un monologo i suoi anni più bui, quando era poco più che 18enne e si ritrovò, per un periodo fortunatamente limitato, a essere dipendente dall’eroina. https://www.youtube.com/watch?v=HGxHrC4LypM LEGGI ANCHEVictoria Cabello e la sua lotta contro la malattia ...

Eleonora Giorgi : "A 19 anni ho incontrato l'eroina e ci precipitai dentro" : L'attrice 63enne Eleonora Giorgi si confessa a cuore aperto, lo fa con un breve monologo durante la puntata di Nemo, andata in onda ieri sera su Rai 2. Dopo qualche tempo, torna a parlare del problema che l'ha afflitta in età adolescenziale per un tempo limitato, la dipendenda dall'eroina, con uno sfogo davanti alle telecamere.L'inizio del racconto è rivolto alle sue difficoltà percorse in ambito familiare e agli esordi nel Mondo del ...

Eleonora GIORGI/ “Cosi sono finita nel tunnel della droga (e come ne sono uscita)” (Nemo) : La celebre attrice italiana ELEONORA GIORGI questa sera è ospite a Nemo su Rai 2 per parlare di dipendenza dalle droghe portando la sua testimonianza sul tema.(Pubblicato il Thu, 02 Nov 2017 16:15:00 GMT)

Borotalco : Carlo Verdone e Eleonora Giorgia sul red carpet del RomaFF12 : Un film entrato nel cuore di tutti e che di generazione in generazione continua ad essere visto. Borotalco festeggia 35 anni 'Essere qui oggi è una grande emozione, era un film di cui avevo molta ...