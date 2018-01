Election day | sarà il 4 marzo

Lombardia : Maroni - molto bene Election day - come avevo chiesto : Milano, 5 gen. (AdnKronos) - "election day il 4 marzo, proprio come avevo chiesto. molto bene #vincere". Il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni commenta così, sul suo account Twitter, la notizia che il 4 marzo prossimo si terranno le elezioni regionali in concomitanza con le politiche.

Lombardia : Grimoldi (Lega) - bene Election day - è sconfitta politica per Pd : Milano, 5 gen. (AdnKronos) - "Far votare la Lombardia, e il Lazio, il 4 marzo in un unico election day con le elezioni politiche, è una vittoria del buon senso, perché così si risparmieranno i soldi di una doppia tornata elettorale e si favorirà l'affluenza". Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato del

Lombardia : Alfieri (Pd) - basta chiacchiere - pronti a Election day : Milano, 5 gen. (AdnKronos) - "Oggi scompaiono le inutili polemiche sull'accorpamento e si inizia la partita vera. Abbiamo sempre detto che noi saremmo stati pronti, qualsiasi fosse stata la decisione sulla data e così è". Lo dichiara il segretario regionale del Pd Alessandro Alfieri in merito alla c

