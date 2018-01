Economia | l' Istat vede la ripresa

Istat : si consolida crescita Economia - bene occupazione - : "Prosegue la crescita economica internazionale, in un contesto di ripresa delle quotazioni del petrolio. In Italia il settore manifatturiero continua a registrare segnali positivi in termini sia di ...

Salute - il pediatra sui dati Istat : la natalità riflette l’andamento dell’ Economia : “L’andamento della natalità testimoniato dai dati Istat riflette quello dell’economia reale. Per spiegare il calo delle nascite basta guardare i dati di qualche mese fa relativi alla disoccupazione, anche giovanile. Ma i dati Istat ci dicono anche un’altra cosa: oggi i giovani genitori sono sempre più consapevoli, si riducono le gravidanze indesiderate e si aspettano le condizioni per poter garantire ai figli un ...

Istat - Economia italiana accelera : Pil 2017 +1 - 5% e +1 - 4% in 2018 : Roma, 21 nov. (askanews) economia italiana in accelerazione, con prospettive di 'tenuta' del ritmo anche il prossimo anno. Per il 2017 l'Istat che oggi ha pubblicato le sue prospettive per l'economia italiana prevede un aumento del prodotto interno lordo (Pil) pari all'1,5% in termini reali. Il tasso di crescita è in accelerazione …