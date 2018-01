Eccezionale ondata di gelo negli USA | neve da New York alla Florida Imbiancata

Ondata di gelo Eccezionale porta gli USA nel freezer a Capodanno : -20°C a New York - -40°C in Minnesota. Trump scherza : “farebbe bene un po’ di riscaldamento globale” : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, torna a parlare dei cambiamenti climatici dicendo che agli Stati Uniti farà bene “un poco” di riscaldamento globale per combattere l’eccezionale Ondata di gelo che sta colpendo il Paese negli ultimi giorni dell’anno e che si intensificherà secondo tutte le previsioni a Capodanno e ad inizio 2018. “Sulla costa Est potrebbe essere la notte di fine anno più fredda mai ...