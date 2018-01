ECCELLENZA | LA FORMAZIONE DELLE FIAMME ORO PER LA TRASFERTA A MOGLIANO

: RT @Federugby: Il @PETRARCAPADOVA per la trasferta a Roma contro la Lazio ?? - noresr : RT @Federugby: Il @PETRARCAPADOVA per la trasferta a Roma contro la Lazio ?? - Rugby_Channel : RT @Federugby: I biancocelesti della @LazioRugby1927 per la partita interna contro il Petrarca Padova. ?? - Rugby_Channel : RT @Federugby: Il @PETRARCAPADOVA per la trasferta a Roma contro la Lazio ?? - Federugby : Il @PETRARCAPADOVA per la trasferta a Roma contro la Lazio ?? - RugbyRovigoDelt : Ecco la formazione #rossoblù che domani al #Battaglini sfiderà il Rugby Reggio! Tutte le info qui ->… -

Leggi la notizia su federugby

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Ad arbitrare l'incontro, con fischio d'inizio fissato per le 14 e in diretta streaming su "The Rugby Channel", sarà il bresciano Andrea Piardi. La probabileEdwardson; Ngaluafe, Seno, ...