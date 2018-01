È tutta italiana la prima mano bionica al mondo dotata di tatto : È italiana la prima mano bionica dotata del senso del tatto ed è italiana la prima donna al mondo su cui è stata testata. Per dimensioni e peso, è molto simile a una mano in carne e ossa. Può essere ...

tutta a Milano la Free Mobile italiana : Iliad abbandona Roma - mossa vicina all’uscita? : Lo abbiamo già ribadito, altro che ritardi per l'uscita della Free Mobile italiana sotto il grande brand internazionale Iliad: tutto si muove per mettere in moto la macchina del quarto operatore Mobile operante del nostro paese e l'ultima mossa "burocratica" sicuramente va sempre in questa direzione. Sede operativa e sede legale della società da questo momento coincidono, forse per accentrare il quartier generale del prossimo vettore e comunque ...

Prostitute - clienti facoltosi e orge senza fine : i dettagli di una vicenda tutta italiana. E ora saltano fuori anche i nomi : Le avventure a luci rosse di un prete (sì, avete capito bene) in un night club, tra drink e spettacoli hot. Un caso tutto italiano che ha scatenato polemiche a non finire

Natale 2017 : la novità tutta italiana è il Pandoro con gli insetti : Il Natale 2017 porta delle novità per tutti i golosi e gli sperimentatori: nasce in Italia il primo Pandoro al mondo realizzato con gli insetti, in particolare grazie alla farina di baco da seta nell’impasto. Una ricetta insolita forse, ma in linea con le tendenze degli ultimi tempi: la novità è proposta da MasterBug, foodblogger e sperimentatore della cucina con gli insetti in Italia da alcuni anni. “La nuova specialità gastronomica ...

La storia del Cartone di Guernica in mostra al Senato. Conquista tutta italiana : Le opere (olio, Cartone e arazzo), sparse nel mondo tra musei e collezioni private, accostate diverrebbero una possibilità unica per qualificare la vita artistica di Picasso, che ha saputo mettersi ...

Bomba - una storia tutta italiana. Una piccola realtà che supera Algida : Dopo la segnalazione della piccola società Bomba produttrice di gihiaccioli, Unilever viene multata e sanzionata con la sua controllata Algida.

Perché il Papa è più a sinistra di tutta la politica italiana sull'eutanasia? : Questo è un caso abbastanza singolare in cui la religione sembra tendere la mano alla scienza pur di zittire la laicità del pensiero. La sospensione dell'alimentazione, oltre che delle cure ...

UNA RISORSA tutta ITALIANA : Dagli Appennini alle Ande l'Italia crede nel calor bianco La geotermia diventa una RISORSA da esportare Stefano Vetusti FIRENZE È PASSATO più di un secolo dalla nascita del primo generatore geotermico,...

Una serata tutta italiana : su RAI Radio tutta italiana con Il Cile - Marco Masini - Paolo Vallesi - Amara - di Mario e Guasti : Stasera, lunedì 27 novembre, in diretta streaming dalle ore 21.15 sul canale Radio RAI Radio Tutta Italiana andrà in onda la trasmissione Una serata Tutta Italiana . RAI Radio Tutta Italiana, il nuovo canale specializzato in musica Italiana ...

Calciomercato Roma/ News - piace Gonzalez - ma è una sfida tutta italiana (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei giallorossi: derby con la Lazio per arrivare a Vittorio Parigini.(Pubblicato il Thu, 16 Nov 2017 11:39:00 GMT)

Netflix - nuova serie tutta italiana : 'Baby' racconterà il caso delle baby squillo ai Parioli : baby esplora il mondo dei teenager italiani attraverso lo stile audace dei 'Grams', un nuovo collettivo composto da cinque giovani autori: Antonio Le Fosse, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti, Giacomo ...

Ferrero : 'Lasciate in pace Ventura - fino a lunedì sosteniamolo. Voglio una Samp tutta italiana. Lo scudetto...' : Allora oggi Immobile non vale più niente, Chiellini non vale più niente, tutti gli altri non valgono più nulla? lunedì in campo non possono andare con la paura, siamo il paese più bello del mondo. ...

Arriva 'Jotto' - la risposta tutta italiana a Nest : Milano, 10 nov. (askanews) Con l'inverno alle porte Arriva sul mercato un prodotto destinato a rivoluzionare il settore della domotica, facendo scuola nel campo della termoregolazione domestica. Si ...

Volley - SuperLega 2017-2018 : il modello Padova - la squadra titolare tutta italiana! Nelli e Randazzo guardano la Nazionale - Travica dirige : Si parla spesso dei tanti stranieri che giocano in SuperLega, delle squadre che rispettano al minimo l’obbligo dei tre italiani in campo (senza dimenticare che spesso alcuni non potrebbero nemmeno giocare in Nazionale, si usano i passaporti). Nel massimo campionato italiano di Volley maschile va assolutamente elogiata Padova che, a metà del girone d’andata, ha ormai trovato definitivamente la propria formazione titolare ed è composta ...