E Lindsey Vonn si allena con la nazionale maschile itailana

Sci : Lindsey Vonn al Passo S.Pellegrino : (ANSA) - TRENTO, 3 GEN - Mentre gli azzurri Christof Innerhofer, Dominik Paris, Peter Fill e Werner Heel hanno iniziato stamattina gli allenamenti al Passo San Pellegriuno, in Trentino, da domani e ...

Sci alpino - Lindsey Vonn torna in pista! Allenamenti al San Pellegrino con l’Italia maschile di Paris e Fill : La Coppa del Mondo 2018 di sci alpino non sta riservando molto spazio alle discipline veloci per quanto riguarda le ragazze che così devono mantenersi in forma attraverso gli Allenamenti. Tra loro anche la grande stella Lindsey Vonn che, nonostante i problemi fisici, ha deciso di rimettersi prontamente in pista per arrivare nel miglior modo possibile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La statunitense sarà in azione sul Passo San ...

Sci : Lindsey Vonn al Passo S.Pellegrino : ... fra le altre Elena Fanchini, Nadia Fanchini, Johanna Schnarf e Verena Stuffer, che resteranno in Val di Fassa fino al 7 gennaio per preparare i prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo. Tutte le ...

Niente secondo superG di Val d'Isère per Lindsey Vonn : Lindsey Vonn ha annunciato su Twitter la sua intenzione di non prendere il via nel secondo superG femminile di Coppa del Mondo di Val d'Isère dopo la vittoria in quello di ieri.

SUPER-G VAL D'ISERE/ Streaming video e diretta tv - risultato live : Lindsey Vonn ko (Coppa del Mondo sci donne) : diretta SUPER-G femminile Val d’Isere Streaming video e tv, risultato live: Coppa del Mondo di sci, sfida alla Weirather in Francia (oggi 17 dicembre 2017)(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 10:39:00 GMT)

Sci - coppa del mondo : Lindsey Vonn vince il Super G in val d'Isere. Seconda Sofia Goggia : ... avvicinandosi a quel mito apparentemente irragiungibile che risponde al nome di Ingemar Stenmark , lo sciatore più vincente di sempre con i suoi 86 successi in gare di coppa del mondo. Ora, grazie ...

Sci alpino - SuperG femminile Val D’Isere 2017 : Sofia Goggia torna sul podio! Azzurra seconda - ruggito di Lindsey Vonn : 78^ vittoria in carriera! : Il ruggito della campionessa nel momento di difficoltà. Lindsey Vonn vince il SuperG di Val D’Isere con il tempo di 1’04″86 e trova la prima vittoria stagionale, portandosi così a meno otto dal record di Stenmark, il più vittorioso di sempre con i suoi 86 successi in Coppa del Mondo. Per l’Italia, però, c’è motivo di grande soddisfazione grazie al secondo posto di Sofia Goggia, anche lei capace di rispondere a un ...

Sci alpino - Lindsey Vonn infortunata : dislocazione della settima vertebra. La Campionessa salta le prossime gare? : Lindsey Vonn sembra essersi infortunata abbastanza gravemente durante il SuperG di St. Moritz. La Campionessa statunitense è arrivata al traguardo attardata di 1.56 dalla vincitrice Flury ma sembra aver subito la dislocazione della settima vertebra lombare. Il fenomeno è atterrata male dopo il salto e la sua schiena ne avrebbe risentito. L’atleta è stata portata in clinica, ne sapremo qualcosa in più nelle prossime ore ma stando alle prime ...

DISCESA LIBERA LAKE LOUISE/ Streaming video e diretta tv : i numeri di Lindsey Vonn (Coppa del Mondo sci donne) : diretta DISCESA femminile LAKE LOUISE Streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci alpino, seconda DISCESA consecutiva (oggi sabato 2 dicembre 2017)(Pubblicato il Sat, 02 Dec 2017 17:37:00 GMT)

VIDEO Sci alpino - la brutta caduta di Lindsey Vonn a Lake Louise. Sbatte contro le reti - paura per il fenomeno : brutta caduta per Lindsey Vonn durante la discesa libera di Lake Louise. Il fenomeno statunitense è andata a Sbattere contro le reti nella parte finale del tracciato, è riuscita a rialzarsi successivamente ma visibilmente scossa. Speriamo non sia nulla di grave, di seguito il VIDEO della caduta. (foto Pier Colombo)

Sci Alpino - Coppa del Mondo Lake Louise 2017 : la “casa” di Lindsey Vonn. Sofia Goggia guida la squadra azzurra : Quando in Coppa del Mondo viene nominata la pista di Lake Louise, tutti i pensieri vanno immediatamente a Lindsey Vonn. Il pendio canadese è la seconda casa della campionessa americana, capace di vincere per 18 volte in 41 gare tra discesa libera e superG. Un numero di successi incredibili e che rendono ovviamente la nativa di Saint Paul la grande favorita della tre giorni di questo fine settimana, con in programma due discese ed un ...

Vonn e Shiffrin una contro l'altra : botta e risposta sui social - gelosia Lindsey - Altri Sport : ... al di là delle tante vittorie della Vonn sulla scia di Stenmark, la Shiffrin a soli 24 anni abbia più vittorie in Coppa del Mondo della connazionale a parità di età quindi possa essere considerata ...

Sci Alpino - la sfida di Lindsey Vonn agli uomini : un modo per continuare a progredire : L’americana Lindsey Vonn, la sciatrice made in Usa che vanta titoli e gare nello sci Alpino femminile, ha fissato all’inizio di questa stagione agonistica un nuovo obiettivo: gareggiare con gli uomini. La notizia è già di qualche tempo fa e le intenzioni sono quelle di prendere parte il 24 novembre alla discesa maschile di Lake Louise in Canada. Una cosa non facile dal punto di vista regolamentare perchè, guardando il calendario, una ...