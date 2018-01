Due mosse per mettere in scacco la Juve | ecco il mercato del Napoli

DALLA CINA/ Lao Xi : ecco le Due mosse di Enrico Mentana che sdoganano M5s : Il M5s è entrato in campagna elettorale con due iniziative che di fatto spiazzano i concorrenti e creano un nuovo orizzonte della contesa elettorale. DALLA CINA , LAO XI(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 06:02:00 GMT) DALLA CINA / Lao Xi: dietro a M5S c'è Enrico Mentana , lo Scalfari "grillino"DIETRO LE QUINTE/ "Corriere", La7, M5s, Urbano Cairo scende in campo?, di A. Fanna

Calciomercato Roma - Due mosse per l’assalto allo scudetto : le ultime novità : Calciomercato Roma – La Roma deve darsi una scossa dopo la sconfitta in casa della Juventus. La gara dell’Allianz Stadium, carica di tante aspettative, ha un po’ abbattuto i giallorossi, che adesso devono trovare nuova linfa grazie anche al Calciomercato che sta per iniziare. Monchi nelle ultime settimane ha un po’ bluffato, dichiarando di non voler agire in maniera copiosa nel mese di gennaio. In realtà però la Roma ...