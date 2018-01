Droga | un anno di sballo con la ' Spice' per gli studenti tra i 15 e 19 anni

: anno 2017.....Rifiuti, droga e prostituzione tra gli orti abusivi: "Questa zona di sera è pericolosa" - elenabulla1 : anno 2017.....Rifiuti, droga e prostituzione tra gli orti abusivi: "Questa zona di sera è pericolosa" - beretta_gio : RT @RiccardoGatti: Studio ESPAD (CNR) circa 650 mila giovani italiani, hanno usato almeno una volta droga illecita, nell'ultimo anno. In te… - attilioess : E anche quest’anno ci siamo imbattuti in qualcosa di Sesso Droga e Pastorizia, per me possiamo già provare col 2019 - LaPiKkO : RT @ilpopulista_it: NEANCHE A DIRLO La mattina dell’ultimo dell’anno, una pattuglia dei carabinieri, durante un servizio di... https://t.co… - IMoresi : RT @LegaSalvini: NEANCHE A DIRLO La mattina dell’ultimo dell’anno, una pattuglia dei carabinieri, durante un servizio di... -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Al primo posto c'è la #cannabis che non perde il suo primato dipiù diffusa tra i giovani. Subito dopo, però, si piazza la '#', la spezia asiatica, stupefacente sintetico 100 volte più potente della marijuana, dagli effetti devastanti in parte ancora sconosciuti. E' stato un'di' quello appena trascorso dagliitaliani di eta' compresa tra i 15 e i 19. Dati allarmanti diffusi dal rapporto appena diffuso da Espad Italia European School Survey Project on Alcohol and other Drugs e dall’Istituto di fisiologia clinica del Cnr, il Consiglio nazionale delle ricerche. L'Espad monitora ognidal 1999 il consumo di tabacco, alcol e sostanze stupefacenti tra glieuropei di 35 paesi compresa l'Italia per segnalare i comportamenti a rischio tra i giovani, in vista di campagne educative e preventive. Scenario allarmante Un mondo di uso e ...