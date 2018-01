Donna accoltella convivente e poi si ferisce alla gola

Torino - Donna accoltella il convivente e poi si ferisce alla gola : Una donna ha ferito il convivente con due coltellate al torace, lo ha portato al pronto soccorso e poi si è allontanata. E' successo a Nichelino, alle porte di Torino. L'uomo, 51 anni, ha un polmone ...

Mantona - Donna accoltellata : fermato il conviventeche era fuggito con la figlia di 6 anni : È stato bloccato e arrestato dai carabinieri nel mantovano l'uomo di 38 anni che ieri sera, dopo aver accoltellato la convivente ad Altavilla Vicentina, era fuggito in auto prendendo con sè la ...

Donna accoltellata : convivente confessa : 23.00 E' stato il convivente a uccidere la Donna trovata accoltellata nella sua casa a Parabiago, nel Milanese. L'uomo, un pachistano, dopo l'omicidio, avvenuto al termine di una lite, si era allontanato di casa è quando è tornato ad attenderlo c'erano i carabinieri: ha ammesso l'assassinio ed è stato arrestato. La coppia viveva in Inghilterra ed era venuta in vacanza nel paese lombardo di cui la vittima era originaria. A trovarla morta è ...

Milano - Donna accoltellata a morte in un minimarket asiatico : Sul corpo aveva diverse ferite tra schiena e torace. E' successo nella zona il cimitero monumentale e Chinatown

Scoppia la lite in cucina : Donna accoltella il marito alle spalle e all'inguine : Due coltellate, per miracolo non mortali. La prima alla schiena, la seconda all'altezza dell'inguine. È con l'accusa di tentato omicidio che una donna di nazionalità romena, Ecaterina Hodor, di 34 anni, è stata arrestata ieri e portata al carcere di Mantova. Hai carabinieri ha detto: "Ero stanca delle botte".Secondo quanto racconta la Gazzetta di Mantova, tutto accade la sera del 25 novembre a Cerlongo di Goito. ...

A 12 anni accoltella una Donna : “Volevo sapere cosa si provava” : “Volevo sapere cosa si provava nell'uccidere una persona”: per questo motivo ha preso un coltello e ha aggredito una donna di 20 anni che stava passeggiando per le strade di Sapporo, in Giappone. E...

Donna accoltellata a Budrio - confessa il marito : Bologna, 21 nov. (AdnKronos) - E' stato il marito, Athos Vitali, a uccidere Anna Lisa Cacciari, la 65enne, accoltellata nella sua abitazione di Armarolo di Budrio (Bologna) il 20 novembre scorso. Era stato proprio lui a sostenere di aver rinvenuto il corpo senza vita, tornando a casa. E’ stato ferma

Monopoli - picchia e accoltella moglie e figlia : arrestato 43enne. La Donna è in prognosi riservata : La bambina ha meno di 10 anni ed è stata ferita alla mano e alla testa perché era intervenuta in difesa della madre, aggredita anche con una stampella e un...