Donald Trump rende la Cina di nuovo grande

Bandy Lee mette in dubbio la salute mentale di Donald Trump : La politica americana sta toccando il fondo. I democratici hanno preso un ko difficile da digerire. Prima hanno montato il cosiddetto Russiagate. Per gli amici di Obama il tycoon sarebbe stato eletto grazie all’aiuto di Vladimir Putin. Non avendo sortito…Continua a leggere →

Donald Trump e Russiagate : i nodi vengono al pettine : Il fenomeno del Russiagate, nato inizialmente come una serie di ipotesi e supposizioni legate al ruolo svolto da Putin nelle elezioni presidenziali statunitensi sta ora diventando, almeno sembra, un vero e proprio problema per il Presidente degli Stati Uniti. Le recenti questioni hanno messo a disagio Donald Trump e l'opinione pubblica degli USA appare sempre più esterrefatta dai nuovi particolari emersi ma, soprattutto, dal modo in cui il ...

Usa - Donald Trump lancia la guerra alla legalizzazione della marijuana : ... Colorado, Washington, Oregon, Alaska, Nevada e California, che dal 1 gennaio ha lanciato ufficialmente il mercato più grande al mondo. Ed entro la fine dell'anno dovrebbero aggiungersi alla lista ...

Usa - Donald Trump lancia la guerra alla legalizzazione della marijuana (mentre il Russiagate infuria di nuovo) : No free marijuana. Donald Trump infrange i stupefacenti sogni degli statunitensi – che hanno legalizzato l’uso ricreativo della cannabis in sei stati con i referendum votati proprio nella stessa tornata che ha portato il tycoon alla Casa Bianca – con una vera guerra. Dopo che il Capodanno è partito in California con la nuova legge l’amministrazione repubblicana, secondo il Wall Street Journale, attraverso il ministro della ...

TRUMP/ Non aveva mai voluto vincere le elezioni - il nuovo libro esplosivo su "The Donald" : La vita quotidiana privata del presidente americano Donald TRUMP in un nuovo libro, in cui si rivela che non avrebbe mai voluto vincere le elezioni, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 13:56:00 GMT)

Donald Trump - il presidente che ‘ce l’ha più grande’ : Gli Stati Uniti d’America hanno indubbiamente conosciuto, lungo i loro quasi 242 anni di storia, grandi presidenti. Ed ormai da quasi un anno sono governati da un presidente che grande sicuramente non è – anzi, da un presidente che non perde occasione per dar prova d’una piccineria senza fondo – ma che, in compenso, “ce l’ha più grande”. Non vi è infatti dubbio alcuno: dotato d’un ego tanto sproporzionato quanto, in ultima analisi, ...

Bannon : “Incontri sovversivi tra Trump jr e i russi”. E Donald si infuria : “Ha perso la testa” : L’ex capo stratega della Casa Bianca, ed anima nera di Donald Trump, Steve Bannon, licenziato lo scorso agosto, «ha perso la ragione». Questa la reazione del presidente Usa dopo che Bannon ha definito «sovversivi» gli incontri tra Donald jr ed emissari russi a giugno del 2016, aggiungendo che sono state conversazioni «antipatriottiche», perché cer...

Stai con me o non ti pago. La strategia di Donald Trump per Iran - Pakistan e Palestina : Trump rilancia. E con lui Netanyahu: gli Stati Uniti e Israele mettono nel mirino il regime Iraniano, andando oltre il sostegno alla rivolta che da una settimana infiamma il Paese. La Casa Bianca torna a chiedere all'Iran di rispettare i diritti dei cittadini nelle proteste in corso. Ad affermarlo è la portavoce Sarah Sanders nel suo briefing quotidiano. Trump, ha spiegato la portavoce, vorrebbe vedere l'Iran rispettare i diritti umani e ...

Steve Bannon vuota il sacco su Donald Trump e racconta degli incontri con i russi per incastrare Hillary Clinton : Ecco la versione di Steve Bannon, ed è destinata a creare gravi imbarazzi: incontri "sovversivi" tra il figlio di Donald Trump ed emissari russi, conversazioni "antipatriottiche" che hanno portato al russiagate, ed il figlio del Presidente, Don Jr, che adesso rischia "di essere fatto a pezzi in televisione". Steve Bannon ha il dente avvelenato: un anno fa era il guru della destra estrema alla casa Bianca, aveva accesso a tutti i meeting ...

Altroché 'stupido' - Donald Trump e le sue 11 geniali rivoluzioni : Bush durante la campagna elettorale del 1992 ("e' l'economia quella che conta, stupido!). E sempre 'stupido', ma anche 'idiot', era l'altro piu' recente presidente repubblicano, George W. Bush, ...

Duro scontro tra Billie Joe Armstrong dei Green Day e i fan dopo la sparata di Donald Trump sul nucleare : Scatta il Duro scontro tra Billie Joe Armstrong dei Green Day e i fan in disaccordo con le sue esternazioni in merito al tweet di Donald Trump sulle armi nucleari. Nelle scorse ore, il Presidente degli Stati Uniti d'America ha infatti avuto modo di affermare di non temere Kim Jong Un poiché in possesso di un pulsante nucleare più forte e potente della Corea del Nord. La reazione del leader dei Green Day non si è fatta attendere, anche se ...

Donald Trump : è 'guerra' con il Pakistan Video : Dopo i giochi d'amore ed odio con Putin, i battibecchi con Kim-Jong un e le minacce sul nucleare [Video], il riconoscimento della Casa Bianca di Gerusalemme capitale di Israele che ha scatenato l'ira palestinese e le avversita' dimostrate nei confronti dell'Iran, adesso #Donald Trump ha deciso di litigare anche con il #Pakistan al quale sembra non siano affatto piaciute le accuse rivoltegli via twitter dal Presidente degli Stati Uniti. Trump, ...

Donald Trump : è 'guerra' con il Pakistan : Dopo i giochi d'amore ed odio con Putin, i battibecchi con Kim-Jong un e le minacce sul nucleare, il riconoscimento della Casa Bianca di Gerusalemme capitale di Israele che ha scatenato l'ira palestinese e le avversità dimostrate nei confronti dell'Iran, adesso Donald Trump ha deciso di litigare anche con il Pakistan al quale sembra non siano affatto piaciute le accuse rivoltegli via twitter dal Presidente degli Stati Uniti. Trump, dal canto ...

Donald Trump minaccia di tagliare i fondi ai palestinesi : Donald Trump continua ad esercitare l'arte della diplomazia a colpi di minacce, ricatti e taglio di aiuti finanziari: l'ultima vittima, dopo l'Onu per il voto su Gerusalemme e il Pakistan per lo scarso impegno contro il terrorismo, sono i palestinesi, 'rei' a suo avviso di non voler più negoziare la pace con Israele dopo che gli Usa hanno riconosciuto Gerusalemme come capitale di quel Paese."Non è solo al Pakistan - ha twittato il ...