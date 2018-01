Dissidia Final Fantasy NT | Annunciato un live streaming pre lancio

Dissidia Final Fantasy NT : ecco il nuovo trailer presentato alla Jump Festa : alla Jump Festa che si è tenuta questo fine settimana a Tokyo, in Giappone, Square Enix Ltd. ha presentato un nuovissimo trailer di Dissidia® Final Fantasy® NT che offre un'anteprima dell'azione frenetica di questo attesissimo picchiaduro a squadre 3 vs 3. Sviluppato in collaborazione con il celebre studio di giochi di lotta Team NINJA di KOEI TECMO GAMES, Dissidia Final Fantasy NT include 25 personaggi giocabili della serie Final Fantasy fin ...

Story trailer per Dissidia Final Fantasy NT in vista del Jump Festa 2017 : Il Jump Festa 2017 aprirà i battenti tra pochissimo: la kermesse dedicata, in generale, alla cultura manga e anime nipponica accoglierà tutti i principali franchise dedicati al mondo della TV, del cinema, dei fumetti e ovviamente dei videogiochi. Sarà della partita anche Dissidia Final Fantasy NT, il picchiaduro arcade targato Square Enix con protagonisti i principali eroi della celebre serie J-RPG. Dissidia Final Fantasy NT si mostra quindi ...

Gli eroi e i cattivi di Final Fantasy si uniscono nel nuovo trailer di Dissidia Final Fantasy NT : A poca distanza dalla pubblicazione del filmato di apertura di Dissidia Final Fantasy NT, ecco che Square Enix ci propone un nuovo filmato dedicato al suo titolo in arrivo all'inizio del 2018 per PS4.Il publisher, infatti, ha pubblicato oggi un nuovissimo trailer per l'atteso Dissidia Final Fantasy NT che mostra il lungo elenco di eroi e cattivi celebri della serie di Final Fantasy con cui i fan potranno giocare dal 30 gennaio 2018.In Dissidia ...

Dissidia Final Fantasy NT : Square Enix ci mostra il filmato di apertura : Ultimamente Square Enix sta mostrando molto materiale relativo al suo Dissidia Final Fantasy NT, il titolo con protagonisti i più celebri personaggi della famosissima serie di Final Fantasy che sbarcherà il 30 gennaio su PlayStation 4.Dopo il video dedicato ai personaggi di Materia e Spiritus, oggi, grazie alla segnalazione di Dualshockers possiamo dare uno sguardo al filmato di apertura di Dissidia Final Fantasy NT, condiviso da Square Enix in ...

Materia e Spiritus protagonisti del nuovo trailer di Dissidia Final Fantasy NT : Dissidia Final Fantasy NT è il titolo targato Square Enix con protagonisti i più celebri personaggi della famosissima serie di Final Fantasy. Poco tempo fa la compagnia ci aveva mostrato i filmati dedicati al principe Noctis di Final Fantasy XV e Squall di Final Fantasy VIII, oggi tocca ad altri due personaggi.Come segnala Gematsu, i protagonisti del nuovo trailer di Dissidia Final Fantasy NT sono Materia e Spiritus: la prima è la dea dei ...

Noctis e Squall protagonisti dei nuovi video di Dissidia Final Fantasy NT : Dissidia Final Fantasy NT, il titolo targato Square Enix con protagonisti i più famosi personaggi della famosissima serie, torna sotto i riflettori dopo l'annuncio della presenza nel roster di Golbez, cattivo di Final Fantasy IV.Come segnalato da VG247.com, questa volta i nuovi video di gameplay di Dissidia Final Fantasy NT sono dedicati al principe Noctis del recente Final Fantasy XV e Squall, il celebre protagonista di Final Fantasy VIII:Che ...

Dissidia Final Fantasy NT : confermata la presenza di Golbez al lancio : Square Enix ha recentemente annunciato la presenza del personaggio di Golbez, cattivo di Final Fantasy IV, all'interno del roster di Dissidia Final Fantasy NT al lancio, riporta Dualshockers.Non vi sarà dunque da aspettare alcun DLC che introduca in personaggio, il rivale di Cecil sarà parte del ricco roster di personaggi fin dall'inizio. Golbez è un cattivo che congela i nemici con una speciali abilità ed è anche capace di evocare draghi oscuri ...