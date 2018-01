: Disposta riapertura strada Cervinia - NotizieIN : Disposta riapertura strada Cervinia -

La Commissione valanghe ha dato il via libera all'apertura dellaregionale per Breuil-. Il transito in entrambi i sensi di marcia sarà possibile dalle 12, dopo lo sgombero della neve residua. "E' cessato il pericolo valanghe lungo la, non ci sono più motivi per tenerla chiusa", ha spiegato un componente della commissione. Quasi due metri di neve sono caduti in poche ore sulla località sciistica. Piste chiuse, isolati in 10mila.(Di venerdì 5 gennaio 2018)