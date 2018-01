Diritti tv Serie A | si punta al miliardo | ecco il dettaglio dei pacchetti in vendita

Diritti Tv Serie A : Perform Group come Netflix - tutti i match in streaming nel 2018/19 ? : come spiegato dal Ceo di Perform Group, Simon Denyer , Dazn vuole essere "un sistema di streaming, con un'offerta di eventi sportivi live che non teme paragoni". Il "palinsesto" annovera intorno agli ...

Clamoroso - Serie B 2018- 2019 : Diritti tv - Mediaset punta a superare Sky Video : Sara' battaglia per i diritti televisivi del prossimo triennio di Serie B [Video]. Il pacchetto della cadetteria è molto allettante sia per Mediaset che per Sky, entrambe intenzionate a presentare un'offerta. Sky Sport detiene i diritti televisivi del campionato di #Serie B da sempre e ha letteralmente modificato dal punto di vista televisivo tutto il campionato. Ma Mediaset è pronta all'assalto. Dopo l'acquisto tanto chiacchierato del prossimo ...

Lega Serie A compatta su bando Diritti tv 2018 - 2021. Attesa asta da oltre 1 mld : Lega Serie A vuole contare di più in Federcalcio e ricavare di più dai diritti tv del campionato. Il primo proposito sarà espresso chiaramente mercoledì prossimo, quando in club formuleranno un documento programmatico per la gestione della Figc e faranno un endorsement in vista delle elezioni federali del 29 gennaio. Il secondo obiettivo è nero su bianco sul bando per il triennio 2018/21 che verrà ...

Serie A - ecco il bando per i Diritti televisivi 2018-2021 : Serie A, ecco il bando per i diritti televisivi 2018-2021 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Serie A – Con 18 club a favore e 2 astenuti l’assemblea della Lega Serie A, ha approvato il bando per la vendita dei diritti tv domestici per il periodo 2018-2021. Il bando è rivolto agli operatori tradizionali (satellitare, digitale terrestre e internet). ...

Lega Serie A - Tavecchio conferma : “approvato bando per i Diritti tv” : Dopo l’assemblea di Lega di oggi Carlo Tavecchio ha preso la parola davanti ai giornalisti presenti. Ecco le sue dichiarazioni: “L’assemblea elettiva è stata aggiornata al giorno 10 perché deve essere preparato un documento programmatico per la prospettiva futura della gestione federale. Non è escluso che la Lega esprima un candidato. Abbiamo approvato il bilancio all’unanimità e c’è stato un discreto avanzo di ...

Serie A. la Lega approva il bando per i Diritti tv 2018/21 : MILANO - Con 18 club a favore e due astenuti, l'assemblea della Lega Serie A ha approvato il bando per la vendita dei diritti tv domestici del triennio 2018/21 rivolto agli operatori tradizionali (...

Serie A - la Lega approva il bando per i Diritti tv 2018/21 : Con 18 club a favore e due astenuti, l’assemblea della Lega Serie A ha approvato il bando per la vendita dei diritti tv domestici del triennio 2018/21 rivolto agli operatori tradizionali (satellitare, digitale terrestre e Internet), nonché un bando subordinato, destinato agli intermediari finanziari indipendenti. Secondo quanto risulta, ad astenersi sono stati Napoli e Roma. […] L'articolo Serie A, la Lega approva il bando per i ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - domani assemblea con obiettivo 1 miliardo : Fra governance e Diritti tv, la Lega Serie A comincia il 2018 come ha concluso il 2017. domani alle 11 riprendono i lavori dell'assemblea elettiva interrotta il 7 dicembre ma non c'è ancora accordo su presidente e ad, da nominare entro il 29 gennaio, quando scadrà la proroga del commissario Carlo Tavecchio e si eleggeranno i vertici della Figc. Alle 14 comincia invece l'assemblea per l'approvazione del bando per la vendita dei ...

Diritti tv : Mediaset sfida Sky per la Serie B : Da qui, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'idea di arricchire l'offerta calcistica per i propri abbonati. La Lega B sta preparando il bando e, prima, bisognerà capire come andrà a finire la ...

Diritti tv - De Siervo a CF : «I piani per la Serie A all’estero : obiettivo colmare il gap con la Liga» : Calcio e Finanza ha intervistato l'ad di Infront Luigi De Siervo: «In tre anni possiamo colmare il gap con la Liga sui Diritti tv internazionali». L'articolo Diritti tv, De Siervo a CF: «I piani per la Serie A all’estero: obiettivo colmare il gap con la Liga» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - ecco l'offerta degli arabi per la Serie A : Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , durante la commissione Diritti tv, ieri si sono presentati i funzionari di Ernst & Young, che fa da intermediario, e di Comoi, consulente finanziario. La ...

Murdoch cede Sky a Disney - gli arabi per i Diritti tv di Serie A e la Roma... : L'obiettivo della Disney è fare concorrenza sullo streaming tv a Netflix, Amazon, Google (YouTube), Apple (iTunes) e Facebook.

Diritti Tv Serie A - verso bando subordinato per intermediari : All'asta per i Diritti tv nazionali della Lega Serie A potranno partecipare anche intermediari indipendenti, quindi soggetti finanziari come i fondi d'investimento, ma attraverso un secondo bando, subordinato al mancato raggiungimento dei ricavi minimi fissati nel primo, dedicato a broadcaster, operatori delle telecomunicazioni e internet. I club puntano a incassare un miliardo di euro a stagione nel triennio 2018-21, ma i valori minimi dei 5 ...

Ernst&Young scrive alla Serie A : un investitore ha pronto 1 miliardo per i Diritti tv : L'investitore rappresentato da E&Y potrebbe mettere un miliardo-un miliardo e due per dieci anni, scommettendo sul valore del calcio italiano e sul suo futuro. L'articolo Ernst&Young scrive alla Serie A: un investitore ha pronto 1 miliardo per i diritti tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.