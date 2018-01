Di Maio | M5s cerca candidati vip | tocca alla psicologa tv Maria Rita Parsi

'Le parlamentarie M5S sono state un successo di partecipazione' (Di Maio) : Trento, 4 gen. (askanews) 'Le parlamentarie sono state un successo di partecipazione'. Così Luigi Di Maio, candidato alla presidenza del Consiglio per il M5s, in un videomessaggio registrato nella ...

Di Maio : senza maggioranza M5s - appello a altri su nostre linee : Bolzano, 4 gen. (askanews) 'Noi non vogliamo lasciare l'Italia nel caos'. Così Luigi Di Maio, candidato del M5S alla presidenza del Consiglio, questa sera a Bolzano. 'Questo significa ha spiegato Di ...

M5s - Di Maio : "Il nostro governo sarà a sostegno delle autonomie" : "Il nostro governo sarà al fianco di Province e Regioni che chiederanno più autonomia. Il nostro sarà un governo dell'innovazione". Lo ha affermato a Bolzano il candidato premier del M5s, Luigi Di ...

Parlamentarie M5s - Di Maio : “Anche il comandante De Falco si candida con noi” : Il suo “salga a bordo cazzo” urlato a Francesco Schettino nella notte del naufragio della Concordia lo ha reso noto al grande pubblico. Con quella frase sono state stampate magliette, poster, gadget. E lui, invece, divenne simbolo di coraggio in contrapposizione allo stesso Schettino. Adesso, invece, sarà il comandante Gregorio De Falco a salire a bordo ma di un’imbarcazione molto diversa dalla Costa Concordia. C’è, ...

Elezioni - la profezia di Negri (ex Radicali) : “Vincerà Di Maio - Renzi sarà fatto fuori e ci sarà governo Grasso con M5s e Pd” : “Elezioni politiche? Non è affatto vero che non vincerà nessuno”. Così a Omnibus (La7) esordisce nella sua disamina Giovanni Negri, ex segretario del Partito Radicale, poi entrato in duro contrasto con i compagni di viaggio. Fondatore del movimento La Marianna, Negri oggi aderisce al progetto politico Energie per l’Italia di Stefano Parisi. E nel talk show politico mattutino condotto da Gaia Tortora fa la sua previsione: “Il M5S ha ...

M5S - Di Maio : tra i candidati anche il capitano De Falco : 'C'è stata una grandissima partecipazione e io sono felicissimo. Migliaia e migliaia di cittadini che hanno deciso di candidarsi con noi. Nomi noti, uno su tutti il comandante De Falco, ma anche ...

M5S - Di Maio : grande partecipazione - tra candidati De Falco : ...Di Maio ha replicato che "a chi dice che il sistema è andato in tilt noi rispondiamo che abbiamo avuto ieri una disponibilità a candidarsi fuori dal comune e siamo l'ultimo argine all'apatia politica ...

M5s - il flusso di candidature on line manda in tilt il server. Di Maio 'corro all'uninominale' : Nel movimento era il giorno delle autocandidature in vista delle parlamentarie, le primarie online dalle quali usciranno le liste pentastellate per le politiche. Migliaia le richieste anche se i nomi ...

Di Maio : prima le parlamentarie M5s - poi lavoriamo per regionali : Udine, 3 gen. (askanews) 'Presto avrete un nostro candidato alla presidenza della Regione e i candidati al Consiglio regionale, prima chiudiamo le parlamentarie e poi si lavora alle regionali'. Lo ha ...

Il sito M5S va in tilt per i troppi accessi : sono a rischio le candidature|Di Maio 23enne e gli altri video che spariranno : Oggi a mezzogiorno scadeva il termine per gli attivisti che vogliono presentarsi in vista della selezione dei futuri parlamentari. Dal sito di Grillo l’avviso: avete ancora tempo

M5S - monta la protesta degli attivisti per la nuova associazione guidata da Di Maio. In rete si organizza la 'ResistenzaM5S' : 'Chi esce non può cacciare chi resta'. In una frase Andrea Tosatto sintetizza tutto in malessere di questi giorni andato in scena da nord a sud (sabato pomeriggio si è tenuta un'assemblea infuocata ...

Di Maio al Circo Massimo per la festa di Capodanno - polemica Pd-M5S - : Critiche da parte del Partito Democratico che lamenta un possibile utilizzo a scopi elettorali dei festeggiamenti a Roma, ma il Movimento 5 Stelle sottolinea che il candidato premier non salirà sul ...