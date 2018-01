: Delitto Mattarella,nuovi accertamenti - NotizieIN : Delitto Mattarella,nuovi accertamenti - annamaria_ff : RT @rizzonervo: Su @repubblica un @atbolz da leggere.Quando nel '90 realizzai uno speciale Tg1 sui 10 anni del delitto Mattarella incontrai… - palermomaniait : Delitto Mattarella: dopo 38 anni la Procura riapre l'inchiesta. Ecco perché articolo di Palermomania.it - FraMisterfra : RT @rizzonervo: Su @repubblica un @atbolz da leggere.Quando nel '90 realizzai uno speciale Tg1 sui 10 anni del delitto Mattarella incontrai… -

sull'omicidio dell' ex governatore siciliano Piersanti,fratello del capo dello Stato, sono stati disposti dalla Dda Palermo. Per quell'omicidio del 6 gennaio di 38 anni fa non è mai stato trovato nè il killer nè il complice che lo attendeva in auto. Gli approfondimenti prendono spunto da pezzi di una targa ritrovata in un covo dell'estrema destra a Torino nel 1982 e riaprono la pista neofascista già seguita da Falcone. Pista che si va a intrecciare con la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.(Di venerdì 5 gennaio 2018)