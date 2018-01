: Dalle fonti rinnovabili al Tap, il mare (e il clima) in cui nuota Calenda - Cascavel47 : Dalle fonti rinnovabili al Tap, il mare (e il clima) in cui nuota Calenda - silviabest77 : Dalle fonti rinnovabili al Tap, il mare (e il clima) in cui nuota Calenda - Pietro85369126 : RT @SforzaFogliani: Il pensiero unico internazionale non tollera #Trump, che scompiglia i giochi. Cerca di praticargli la cura #Berlusconi.… - ACoppolino52 : RT @SforzaFogliani: Il pensiero unico internazionale non tollera #Trump, che scompiglia i giochi. Cerca di praticargli la cura #Berlusconi.… - PcFilippo : RT @SforzaFogliani: Il pensiero unico internazionale non tollera #Trump, che scompiglia i giochi. Cerca di praticargli la cura #Berlusconi.… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Il 20 dicembre 2017, i 28 ministri dell’Ambiente si sono incontrati a Bruxelles per discutere il piano di riduzione delle emissioni preparato dalla Commissione europea in conformità con l’accordo raggiunto alla Cop 21 del dicembre 2015 sui cambiamentitici. A ragione, sospettavamo che il trattato del dicembre 2015 fosse solo un elenco di auspici, senza alcun obbligo vincolante, ma non ci saremmo certo aspettati che i ministri europei decidessero (con una certa resistenza solo da parte di Danimarca e Portogallo, ma con un pieno appoggio dell’Italia) di ridurre la quota assicurata alle(il 27% dell’energia totale), ridimensionando contemporaneamente il ricorso allefossili. Ebbene, a Bruxelles si è scesi dal 27% al 24,3%, prolungando in compenso i sussidi per l’industria dei fossili fino al 2030 anziché al 2020. Quindi, il nostro governo – ...