Dai 35 mila euro di Forza Italia  ai 1 500 mensili del Pd  Ecco quanto costa candidarsi 4

LIVE - Milan - Gattuso : 'Il mio calciomercato è tirare fuori il meglio Dai calciatori che ho' : Ma contro il Crotone (diretta su Sky Calcio 1, canale 251, e Sky Sport Mix, canale 106) servono tre punti non solo per risalire in classifica (il Milan è attualmente ottavo con 25 punti) e restare a ...

Dai 35mila euro di Forza Italia ai 1.500 mensili del Pd Ecco quanto costa candidarsi : Ogni candidato deve contribuire il partito per un posto in lista sicuro. Il record di Forza Italia, Fratelli d’Italia low cost. E nel Pd i morosi corrono a pagare per un posto in lista

Dai 35mila di Forza Italia ai 1.500 mensili del Pd Ecco quanto costa candidarsi : Ogni candidato deve contribuire il partito per un posto in lista sicuro. Il record di Forza Italia, Fratelli d’Italia low cost. E nel Pd i morosi corrono a pagare per un posto in lista

Vicini spaventati Dai botti chiamano i carabinieri - denunciato 20enne nel Milanese : Trovato con una decina di 'cipolle' esplosive, grossi petardi artigianali confezionati abusivamente

Dai licenziamenti alle pause ai buoni pasto : ecco come cambia il contratto per 250mila statali : Le novità riguardano circa 250 mila dipendenti, gli statali in senso stretto (dai ministeriali agli agenti del fisco) ma la portata si estende a tutto il pubblico impiego, fatto di oltre tre milioni di lavoratori. Si tratta infatti di un contratto “apripista” che detterà la linea anche per gli altri comparti: sanità, scuola ed enti locali...

Seminuda - minaccia il suicidio nel Milanese : salvata Dai carabinieri : Una 30enne che, indossando solo la biancheria intima, minacciava di gettarsi nel vuoto dal cornicione di una tettoia a Trezzo sull'Adda, nel Milanese, è stata salvata dai carabinieri. La donna, ...

SCENARIO/ Dai dirigenti del Milan a Veltroni - tutte le nuove "poltrone" di Renzi e Berlusconi : Con la fine di fatto della legislatura, si è aperta una fase di profonda fibrillazione per tutti gli schieramenti, quella delle candidature. Ecco cosa sta succedendo. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 06:03:00 GMT)MANOVRA 2018/ Tanti bonus e una brutta sorpresa per dopo le elezioni, di S. CingolaniDIETRO LE QUINTE/ Commissione banche, l'assedio fa saltare anche il giglio magico, di M. Maldo

Bitcoin crolla del 40% Dai massimi e scivola a 12 mila dollari : ROMA - Giornata da incubo per il Bitcoin. La criptomoneta, che ha iniziato la settimana toccando quota 20 mila dollari, ha perso da lunedì quasi il 40% del suo valore arrivando fin sotto quota 11 mila ...

Milano : troppe vibrazioni Dai mezzi pubblici - a rischio il cenacolo di Leonardo : Velocità massima 15 km/h per i tram che passano davanti al convento di Santa Maria delle Grazie dove si trova L'ultima cena. Ma il nemico più pericoloso è lo smog -

Milan : Kakà ha ricevuto una proposta Dai rossoneri - : Kakà ha poi aggiunto: " Ora mi preparerò a continuare nel mondo del calcio con un altra funzione, ma non sarà più come un giocatore professionista. Mi piacerebbe lavorare in un club come manager, ...

Condò : 'Milan - da Pato e Thiago Silva al vero disastro : andavano Dai giocatori...' : Paolo Condò , intervenuto su Sky Sport 24 per parlare del complicato momento del Milan , si è soffermato sui tanti cambiamenti rossoneri in questi ultimi 10 anni: 'Cos'è successo al Milan da 10 anni a questa parte? Berlusconi ha ...

Regione Lazio - reddito di inclusione ?Riesco? - Zingaretti : «Ogni mese 600 euro per 5mila giovani Dai 18 ai 29 anni» Ecco come spenderli : Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il vicepresidente, Massimiliano Smeriglio, hanno presentato oggi nella sede istituzionale sulla Cristoforo Colombo, Riesco, il reddito di...

Regione Lazio - reddito di inclusione 'Riesco' - Zingaretti : 'Ogni mese 600 euro per 5mila giovani Dai 18 ai 29 anni' Ecco come spenderli : Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il vicepresidente, Massimiliano Smeriglio, hanno presentato oggi nella sede istituzionale sulla Cristoforo Colombo, Riesco, il reddito di ...

Milan - Gattuso svela : “ecco cosa mi aspetto dalla squadra e Dai tifosi” : “Dai miei mi aspetto rabbia, voglia, sappiamo l’importanza della partita. Nel calcio ci stanno i momenti di difficolta’, l’episodio sfavorevole, ma voglio vedere che al primo schiaffo non ci abbattiamo, che reagiamo con veemenza, con forza”. Dopo il pari col Benevento e la sconfitta di Rijeka, Rino Gattuso spera di conquistare la sua prima vittoria da allenatore del Milan, Bologna permettendo. ...