' Cozza | acida | cessa' Nerone accusato di sessismo per insulti a una giornalista

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 5 gennaio 2018) E' un periodo più che mai caldo per quanto riguarda il tema del #e delle molestie on line, in particolar modo relativamente aglisui social network e alle cosiddette shitstorm che questi possono generare. Nelle ultime ore una vicenda che ingloba tutti questi aspetti sta facendo discutere il mondo del rap italiano. 'l'ho trovato fuori forma' Protagonisti della vicenda sono #, rapper milanese apprezzatissimo dalla scena per le sue indiscutibili doti liriche VIDEO, nonché per le sue abilita' di freestyler che lo hanno portato addirittura ad aggiudicarsi il primo premio nell'ultima edizione di Mtv Spit – programma televisivo dedicato al freestyle, andato in onda per ben 3 anni con la conduzione di Marracash – e Valeria Balestrieri, unae blogger che scrive di rap e cultura hip hop su #hano.it, un noto blog magazine che da più di dieci anni segue ...