Cos’è e come funziona il sito Italia-Film per vedere Film e Serie TV gratis?

Iliad Italia : Cos’è e come funziona il nuovo operatore mobile : Il 2018 sarà l’anno dell’arrivo in Italia di Iliad, l’operatore mobile destinato a sparigliare le carte in mezzo a Tim, Vodafone e Wind Tre. Diventati famosi in patria per le offerte low cost, i francesi sono pronti a replicare la stessa strategia anche da noi, pur lanciando un brand tutto nuovo: dopo aver scartato Free mobile, con il quale è famosa oltralpe, sembra che la decisione sia caduta su Iliad mobile, un modo per ...

Blockchain : Cos’è e come funziona : Dal momento in cui Bitcoin si è trovato ad avere i riflettori puntati è capitato spesso e volentieri di sentir parlare della Blockchain che, aldilà del mondo relativo alla criptovaluta dove ha preso vita per la prima volta, sta trovando ampio utilizzo in diversi campi. Ma cos’è una Blockchain? come funziona? Scopriamolo insieme! Una Blockchain è un database distribuito che è in grado di mantenere traccia della crescente lista di record ...

Cos’è e come funziona la Blockchain : Cos’è e come funziona la Blockchain. Con le criptovalute ormai alla ribalta, la Blockchain è una nuova tecnologia che ora è applicata in diversi ambiti. Scopriamo cos’è Che cos’è la Blockchain? come funziona la Blockchain e perché funziona bene Con le criptovalute che ormai sono entrate nel nostro linguaggio quotidiano dietro questa nuova forma di pagamento […]

Cos’è e come funziona Sphero BB-8 : con Wind il robot di Star Wars a prezzo stracciato fino al 20 gennaio : La maggior parte dei clienti Wind si sta chiedendo cosa è Sphero BB-8 dopo aver ricevuto in queste ore l'SMS dell'operatore che annuncia la vendita promozionale del robot di Star Wars a meno di 30 euro fino al prossimo 20 gennaio 2018. come funziona e a che cosa serve il dispositivo un po' "fantascientifico" ma adatto a tutte le età? come facilmente intuibile anche nel video riportato al termine di questo articolo, Sphero BB-8 è un robot ...

Corriere Amazon Logistics : Cos’è e come tracciare i pacchi : Amazon Logistics è un Corriere particolari di Amazon per consegne veloci ed in zone vicine ai suoi magazzini principali e secondari e tra magazzini più grandi. Ecco come tracciare i pacchi spediti con Amazon Logistics Amazon Logistics: Cos’è e come si tracciano i pacchi In questi periodi di feste, sicuramente Amazon è stato il punto di […]

Superzoom Instagram : Cos’è e come funziona : Negli ultimi tempi il team di sviluppo di Instagram sta implementando diverse chicche all’interno dell’applicazione, ricordiamo ad esempio il lancio delle dirette di coppia. Ma da poco è stata lanciata anche un’altra funzionalità, abbastanza simpatica, che permette di creare dei mini video cono un zoom graduale ed una base abbastanza esilarante. Con questa è possibile zoomare su oggetti o persone, non servirà altro che un po di ...

Minnie Driver e gli uomini come Matt Damon che «non sanno Cos’è un abuso» : «Prima di giudicare qualcuno devi camminare molte lune con i suoi mocassini», recita un antico detto degli indiani d’America. E Minnie Driver lo fa suo per intervenire sul caso Weinstein. All’attrice, come a tanti altri utenti social, non è andata giù la recente intervista del collega Matt Damon (i due hanno recitato insieme in Will Hunting), che a ABC News ha sostenuto che vi siano «vari gradi di giudizio» per gli uomini potenti ...

Cos’è e come funziona una VPN? : Una VPN è una rete virtuale che, sfruttando la rete Internet, unisce in maniera protetta e sicura le sezioni remote di un consorzio o azienda, consentendo l’accesso e la condivisione delle risorse software e hardware presenti presso la sede centrale (aprendo le risorse di rete vedrete PC che si trovano a 5000 Km da voi). Tramite la rete virtuale privata, le sezioni remote risultano appartenenti conforme ai principi di consequenzialità ...

Cos’è e come funziona ThisCrush - il sito anonimo che fa impazzire i ragazzi : Ci sono applicazioni e piattaforme che bambini e adolescenti covano per mesi e che, per altrettanti mesi, rimangono sostanzialmente invisibili non solo ai genitori e agli adulti ma anche ai media. Mentre il fenomeno monta lentamente per poi esplodere e diventare, nel giro di poche settimane, il tema di cui parlano tutti. Com’è successo la scorsa estate con Sarahah (presto eclissatasi col suo bottino di dati personali) oppure con Musical.ly ...

Combattere il cancro come fosse un’infezione : ecco Cos’è l’immunoterapia e come agisce : Combattere il cancro alla stregua di un’infezione. Si chiama immunoterapia ed è l’approccio terapeutico innovativo che punta ad attivare il sistema immunitario del paziente per riconoscere ed eliminare le cellule neoplastiche. A questa specialità è dedicato il neonato gruppo di lavoro, coordinato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, di Alleanza Contro il cancro (ACC), la più grande rete di ricerca oncologica italiana, che ...

Cos’è la net neutrality e come trump l’ha uccisa : Negli Usa è stato approvato un regolamento che mette fine alla cosiddetta “net neutrality”. Il principio La neutralità della rete è quel principio in base al quale i fornitori di accesso a Internet (ovvero gli Internet Service Provider, Isp) si mantengono, appunto, neutrali e non possono quindi favorire certi contenuti piuttosto che altri, ad esempio, rendendo più rapido l’accesso a un sito di notizie, o video, rispetto a un ...

Janus - la nuova vulnerabilità su Android : Cos’è e come proteggersi : Sappiamo bene quanto Google si stia impegnando ultimamente nel rilascio mensile di patch di sicurezza per il suo sistema operativo, in modo da renderlo sempre meno vulnerabile. Nonostante ciò, degli exploit vengono ancora trovati, e l’ultimo che si aggiunge alla lista si chiama Janus. Questa vulnerabilità è stata scoperta da GuardSquare, ed è particolarmente pericolosa per gli utenti, perché consente di aggirare la verifica della firma ...

Bonus TV 2018 DVB-T2 : Cos’è e come funziona : come molti di voi già sapranno, lo Stato Italiano, nella propria “Legge di Stabilità”, ha fissato il termine temporale del passaggio alla nuova tecnologia DVB-T2, il nuovo digitale terrestre. O meglio, la nuova estensione dello standard attualmente in uso. La manovra era nell’aria già dallo scorso anno dato che l’Unione Europea si era già schierata e, adesso, abbiamo una data: entro il 2020 in alcuni paesi mentre, in ...