Corea del Nord | un missile ha colpito per errore un centro industriale 

Usa e Corea del Sud sospendono le esercitazioni militari congiunte : Donald Trump ingrana la retromarcia sulla retorica bellicosa contro Pyongyang. E assieme alla Corea del Sud sceglie di sospendere esercitazioni militari primaverili nella penisola divisa che avrebbero ...

Ecco i veri nemici di cui la Corea del Nord dovrebbe preoccuparsi : I cittadini della Corea del Nord stanno vivendo altissimi livelli di malattia e malnutrizione, raramente osservati nell’Asia moderna, secondo i dati del 2016 appena riportati dal Global Burden of Disease Study, un programma internazionale di ricercatori della sanità pubblica. Tra i 26 milioni di persone del paese: Uno su tre ha almeno un disturbo alimentare, più comunemente carenze di ferro, vitamina A e proteine. Uno su 4 ha la ...

Alcune delle principali uscite PS4 del 2018 nel nuovo trailer di Sony Corea : Nelle ultime ore è spuntato in Rete un nuovo trailer pubblicato dalla divisione Coreana di Sony: la clip è dedicata ai giochi che supporteranno principalmente PS4 Pro, ma funge anche da reminder per le principali uscite targate Playstation 4 che arriveranno nel corso del 2018. Il video commerciale mostra infatti un padre e un figlio, con il primo che chiede probabilmente al piccolo cosa desidera. Quando il bimbo risponde che desidera una ...

Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord - Trump : “colloqui di pace partiti grazie alla mia fermezza” : Terza Guerra Mondiale, ultime notizie di oggi 4 gennaio 2018: Corea del Nord, tra disgelo e "pulsanti nucleari". Riscoppia il Russiagate dopo lo scontro feroce Trump-Bannon(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 14:40:00 GMT)

Corea del Nord - media : test missile balistico fallisce e colpisce una città - : Stando alla pubblicazione, un missile a medio raggio "Hwaseon-12" sarebbe caduto sulla città di Tokchon lo scorso 29 aprile provocando gravi danni agli edifici industriali e agricoli. La fonte osserva ...

Corea del Nord - Usa : “Ci si preoccupi della salute mentale di Kim” : “Il presidente e il popolo di questo Paese dovrebbero essere preoccupati della salute mentale del leader della Corea del Nord”: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders nel suo briefing con giornalisti, dopo aver difeso i tweet di Trump contro Kim. “Ha fatto ripetute minacce, ha testato missili per anni, e questo e’ un presidente che non mettera’ a tacere nulla, non sara’ debole e si ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord tra disgelo e ‘pulsanti : Russiagate - scontro Trump-Bannon : TERZA GUERRA MONDIALE, ultime notizie di oggi 4 gennaio 2018: Corea del Nord, tra disgelo e "pulsanti nucleari". Riscoppia il Russiagate dopo lo scontro feroce Trump-Bannon(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 03:53:00 GMT)

Corea del Nord e Gerusalemme - la guerra mondiale è iniziata su Twitter Video : Ne uccide di più Twitter che una testata nucleare. Così, visto che nessuno usa praticamente più la penna o la spada, ci troviamo costretti ad attualizzare un vecchio proverbio e sgraniamo gli occhi dinanzi alla personalissima guerra mondiale che #Donald Trump combatte tutti i giorni dal suo account. Il bersaglio sono praticamente tutti i Paesi che non si allineano alla politica estera statunitense, nulla di nuovo in realta' perché Washington ha ...

VIDEO Pattinaggio - Ryom e Kim : saranno ambasciatori di pace alle Olimpiadi Invernali? La Corea del Nord verso PyeongChang 2018 : Ryom Tae-ok e Kim Ju-sik potrebbero essere gli ambasciatori di pace tra Corea del Nord e Corea del Sud. Il dittatore Kim Jong-un ha clamorosamente aperto alla possibilità di far partecipare una delegazione alle Olimpiadi Invernali 2018 che si disputeranno a PyeongChang, a sud del 38° parallelo e dunque in territorio di una Nazione considerata nemica. Sarebbe un fatto davvero storico e un piccolo passo in avanti verso una difficile possibilità di ...

Super missile di ghiaccio in Corea del Nord : Una replica di ghiaccio del Super missile che spaventa il mondo, Hwasong-15, è stata la protagonista a Capodanno dell'apertura del Pyongyang Ice Sculpture Festival-2018. Festival dedicato alle grandi sculture di ghiaccio presentate da vari ministeri. I temi ...

La diplomazia delle Olimpiadi : telefonata fra Nord e Sud Corea : ... dopo la decisione di Pyongyang di aprire al dialogo con Seoul.Una svolta che si deve anche allo sport: nel suo discorso di capodanno, il leader NordCoreano Kim Jong Un aveva aperto alla possibilità ...

E' di Bertinoro uno dei tedofori delle Olimpiadi invernali in Corea : Il tragitto dei tedofori sarà trasmesso in diretta in streaming sulla pagina facebook ufficiale dei Giochi Olimpici. 'Credo mi abbiano scelto per la mia storia - ricorda Palamara - visto che come ...

Quando Corea del Nord e Usa giocano alla partita del "bottone nucleare" : Solo che come al solito ha preso in mano il suo cellulare e ha privilegiato i social come mezzo di comunicazione per mettere a conoscenza il mondo delle sue strategia in fatto di politica estera. "...

Corea del Nord alle Olimpiadi? Seul apre a Kim : Da Seul Il presidente Moon Jae-in ha infatti mandato segnali di disgelo, invitando i ministeri dell'Unificazione e dello Sport 'a dare rapidamente seguito a misure per riavviare un dialogo Nord-Sud' ...