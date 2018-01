Corea del Nord | test missilistico avrebbe colpito una città

: Il commento di mio padre a Train To Busan "CIOÈ MA MI FATE STO FINALE DEL CAZZO DOPO CHE IL PANZONAT HA INFETTATO I… - InLxveWithMusic : Il commento di mio padre a Train To Busan "CIOÈ MA MI FATE STO FINALE DEL CAZZO DOPO CHE IL PANZONAT HA INFETTATO I… - BlogNews_it : TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord, domani vertice Cina-Seul per discutere il dialogo con Kim - cormoran0 : RT @31239a839db94c9: PROSSIME OLIMPIADI IN COREA DEL SUD...SARÀ UN SUCCESSONE SICURO...AUGURI. - shesusisback : La PRIMISSIMA persona con cui ho parlato del kpop era già immersa senza che io lo sapessi (shoutout to my bby I luv… - artvjin : RT @hopeseoulete: @artvjin + hanno capito che sia il kpop che la corea del sud in generale mi piacciono perché hanno visto quanto ero felic… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Unnoavuto effetti disastrosi. Il vettore, infatti, sarebbe precipitato dopo pochi km edun'area urbana. A riferire la notizia è 'The Diplomat': secondo il noto magazine giapponese ilsarebbe stato effettuato il 29 aprile dello scorso anno e, in effetti, in quella data venne tentato il lancio di un missile, fallito praticamente sul nascere. La notizia non è certa, l'organo di stampa cita fonti del governo statunitense, ma come tutte le notizie che arrivano dalla #delè da prendere con le pinze. La versione della stampa giapponese Stando all'articolo apparso sulla stampa nipponica, il lancio in questione sarebbe stato effettuato il 29 aprile dello scorso anno. Non è una data casuale, un pò come tutte quelle scelte dal dittatore Kim Jong-un per le sue sperimentazioni balistiche. Era il giorno in cui Donald ...