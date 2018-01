Corea del Nord | incredibile rivelazione sull' amministrazione Trump

TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord : ecco dove si terrà il vertice di pace al confine con la Sud Corea : TERZA GUERRA MONDIALE, ultime notizie di oggi 5 gennaio 2018: Corea del Nord, Trump rinvia esercitazioni militari congiunte con Seul a dopo le Olimpiadi, altro disgelo?(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 18:05:00 GMT)

Roma - Razzi : 'Potrei portare Nainggolan con me in Corea del Nord' : ...de Il Volo che hanno ricevuto l'invito per partecipare alla settimana musicale nel mese di Aprile lo accettino per contribuire anche loro alla pace non solo nel mondo asiatico ma di tutto il mondo'.

In vista delle Olimpiadi invernali - in Corea si tenta il dialogo : Anni di silenzio e ora una nuova apertura. Ricominceranno il 9 gennaio i colloqui di alto livello tra Corea del Nord e Corea del Sud, confermati con il 'sì' arrivato da Pyongyang, che porterà all'...

Corea del Nord - proposta accettata : colloqui "di alto livello" con Seul : (Teleborsa) - Nuovi segnali distensivi da parte di Pyongyang che ha accettato la proposta della Corea del Sud di dialogo ad "alto livello" il 9 gennaio prossimo. Un incontro che ha come obiettivo, ...

La Corea del nord accetta il dialogo con Seul - colloqui di alto livello il 9 gennaio : "Le parti hanno deciso di discutere temi di tipo operativo con lo scambio di documenti", ha spiegato Baik Tae-hyun, portavoce del ministero dell'Unificazione sudCoreano

Nuovo segnale distensivo da parte di Pyongyang che accetta la proposta di Seul di un incontro di "alto livello" da tenere martedì 9 gennaio, dando vita così al primo contatto tra emissari della Corea del Nord e quelli del Sud da oltre due anni. Si tratta, spiegano fonti locali, di colloqui di "alto livello" per discutere la potenziale presenza di u...

Corea del Nord - test missilistico avrebbe colpito una città Video : Un test missilistico NordCoreano avrebbe avuto effetti disastrosi. Il vettore, infatti, sarebbe precipitato dopo pochi km ed avrebbe colpito un'area urbana. A riferire la notizia è 'The Diplomat': secondo il noto magazine giapponese il test sarebbe stato effettuato il 29 aprile dello scorso anno e, in effetti, in quella data venne tentato il lancio di un missile, fallito praticamente sul nascere. La notizia non è certa, l'organo di stampa cita ...

La Corea del Nord ha colpito una sua città con uno dei missili lanciati durante un test per il suo arsenale balistico. Lo sostiene una fonte governativa Usa, riportata dalla rivista The Diplomat. Il lancio fuori bersaglio risale al 28 aprile 2017 e avrebbe causato la distruzione di un complesso industriale NordCoreano nella città di Tokchon. Il missile a medio raggio Hwasong-12 sarebbe precipitato dopo un minuto di volo.

Usa e Corea del Sud sospendono le esercitazioni militari congiunte : Donald Trump ingrana la retromarcia sulla retorica bellicosa contro Pyongyang. E assieme alla Corea del Sud sceglie di sospendere esercitazioni militari primaverili nella penisola divisa che avrebbero ...

Ecco i veri nemici di cui la Corea del Nord dovrebbe preoccuparsi : I cittadini della Corea del Nord stanno vivendo altissimi livelli di malattia e malnutrizione, raramente osservati nell’Asia moderna, secondo i dati del 2016 appena riportati dal Global Burden of Disease Study, un programma internazionale di ricercatori della sanità pubblica. Tra i 26 milioni di persone del paese: Uno su tre ha almeno un disturbo alimentare, più comunemente carenze di ferro, vitamina A e proteine. Uno su 4 ha la ...

