Conti pubblici | Istat | in 3 trim deficit pil sceso al 2 | 1%

Conti pubblici 2017 : fabbisogno - 53 - 2mld : 18.57 Cresce il fabbisogno del settore statale che nel 2017 si è attestato a 53,2 miliardi di euro, con un aumento di circa 5,4 mld rispetto al 2016. A dicembre, invece, si è realizzato un avanzo stimato in via provvisoria in 14,9 mld con un miglioramento di circa 6.000 milioni rispetto al saldo del corrispondente mese del 2016, dovuto a un aumento degli incassi fiscali di oltre 3.000 milioni e a una contrazione dei pagamenti dello stesso ...

Conti pubblici - il fabbisogno sale a 53 - 2 miliardi. Le banche pesano per oltre 10 miliardi : MILANO - Come in ogni famiglia, anche al Tesoro alla fine dell'anno si tirano i Conti finanziari dell'esercizio appena passato: nel 2017, il fabbisogno statale si è attestato a 53,2 miliardi. Si ...

Sui Conti pubblici serve un dibattito con ricette serie - non vie di fuga : Non devono ingannare i numeri delle emissioni di titoli e della raccolta attesa che il Tesoro, sul fronte del debito, ha programmato per il 2018, più leggeri di quelli del 2017....

Manovra - allarme Authority sui Conti pubblici : la web tax "svantaggia" le imprese italiane : La web tax contenuta nella Legge di Bilancio "potrebbe determinare uno svantaggio competitivo delle imprese residenti". E' l'allarme dell'Upb, l'Authority dei conti pubblici, che sostiene che le multinazionali assolverebbero gli obblighi con un tributo del 3%

Pensionati - ancora sacrifici sull'altare dei Conti pubblici : ecco le novità Video : Gia' si parla di salasso per i Pensionati quando si giudica ciò che è stato fatto nella Legge di Bilancio al capitolo previdenziale. Si attendevano misure che consentivano uscite agevolate per le #Pensioni, ritocchi in riduzione per quanto concerne i pesanti requisiti di accesso alla quiescenza. Dopo gli innumerevoli incontri tra Governo e sindacati iniziati nel 2015 per discutere di Ape o Quota 41 e proti fino ai giorni che hanno preceduto ...

Un terzo degli italiani resterà senza medici : Sanità - il buco nero dei Conti pubblici : Croce e delizia degli italiani, il sistema sanitario scopre tutte le sue contraddizioni. Se da un lato ospedali e medici di famiglia rappresentano un patrimonio del Belpaese, tuttavia sono tanti i punti oscuri di un sistema sanitario nazionale...

Conti pubblici - Ufficio di bilancio : ‘Debito salito di 5 miliardi per garanzie a banche. Secondo il governo nessun impatto’ : Quest’anno il debito pubblico ha Continuato ad aumentare anche per effetto delle garanzie concesse dal governo al sistema bancario. Nonostante l’esecutivo, lo scorso autunno, abbia garantito che non ci sarebbero stati effetti sui saldi di finanza pubblica. L’impatto degli interventi varati a favore del Monte dei Paschi di Siena – di cui il Tesoro è diventato primo azionista – e di Banca Intesa per ...

Un anno di Governo Gentiloni : la pagella dalle banche ai Conti pubblici : Bilancio di un anno di Governo. Ventiquattro leggi sono di iniziativa governativa, la metà conversione di decreti legge. In economia le misure più importanti:?a partire dalla manovrina della scorsa primavera e dal decreto legge fiscale (da poco diventato legge) collegato alla manovra 2018, per arrivare fino al decreto Sud e ai tre decreti salva banche e risparmiatori. ...

Germania batte Italia : così Berlino ha migliorato i Conti pubblici : Il debito/Pil della Germania è calato dall’81%, toccato al picco della Grande Crisi nel 2012, al 65,25% previsto per quest’anno. E se tutto andrà come programmato da Berlino, nel 2020 scenderà sotto la soglia del 60% portandosi al 58,4 per cento....

Basilicata - Conti pubblici territoriali : pronta relazione annuale : Roma, 5 dic. (askanews) Si è svolto presso il Museo Civico Archeologico Janora ad Irsina (Mt) il Convegno di presentazione della relazione annuale CPT 2017, con focus specifico sui dati della ...