Conti | cala il rapporto deficit Pil

Sculco : 'Calabria ha dato molto e Continua a dare tanto sul fronte migranti' : ... consentirà di fronteggiare meglio il fenomeno e di inquadrarlo finalmente anche nella prospettiva tesa a valorizzare l'apporto dei migranti alla nostra economia e il ruolo propositivo delle regioni ...

Reggio Calabria - al via processo sulla ‘ndrangheta stragista. Familiari : “Chi ha sbagliato paghi senza sConti” : È iniziato stamattina, lunedì 30 ottobre, a Reggio Calabria il processo “‘Ndrangheta stragista” che vede alla sbarra il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano è quello di Melicucco Rocco Santo Filippone. Entrambi sono accusati di associazione mafiosa e degli attentati ai carabinieri (un duplice omicidio e due duplici tentati omicidi) consumati in riva allo Stretto a cavallo tra il 1993 e il 1994. Attentati che, secondo la ...

Nella Bce 'vince' Draghi - il QE Continua anche se in scala ridotta : Vincendo le prevedibili ostilità dei 'falchi' alla fine Mario Draghi è riuscito a strappare al Consiglio Direttivo il prolungamento, anche se in scala ridotta, del programma di acquisto titoli , il ...

LIVE Roma-Crotone - Serie A in DIRETTA : Di Francesco vuole Continuare a scalare la classifica. Impresa improba per i calabresi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale di Roma-Crotone , sfida valida per la decima giornata di Serie A . I giallorossi vogliono continuare a scalare la classifica e per farlo hanno ...

