Condannato a morte ' Abbo' era sconvolto Aveva le ore contate

Ricercatore Condannato a morte in Iran - l'appello della moglie : "Aiutatemi" : "L'hanno minacciato di fare del male ai bambini e lui ha confessato di essere una spia, ma non è vero". Vida Mehrannia parla con il quotidiano La Stampa dalla sua casa di Stoccolma. Ha appena finito di...

Vita e morte di Patrick Il Condannato che batté l'ultima ghigliottina : Per salvarlo, il suo avvocato si rivolge alla giuria chiedendo di «non tagliare in due un uomo vivo». Un'arringa che diventa memorabile. Così Patrick Henry scampa alla ghigliottina. È il 1977 e la Francia non ha ancora abolito la pena di morte. Lo fa quattro anni più tardi, grazie a quell'avvocato che diventerà poi ministro della Giustizia al fianco di François Mitterand. Per questo la storia di Patrick Henry è da ...

"L'Angelo della morte" è stato Condannato all'ergastolo : Si è chiuso in Argentina il più grande processo della sua storia con la condanna di 48 dei 54 ex militari e civili accusati di crimini contro l'umanità commessi durante la dittatura tra il 1976 ed il 1983, che ha provocato...

Appello di 75 Premi Nobel per il ricercatore Condannato a morte in Iran : ...I colleghi e amici dell'Università del Piemonte Orientale si sono subito mobilitati per la sua liberazione lanciando una campagna internazionale che ha raccolto oltre 200 mila firme in tutto il mondo,...

Il Segreto anticipazioni episodi spagnoli : Saul Condannato a morte Video : Dalle anticipazioni spagnole de #Il Segreto, ecco spuntare l'ennesima cattiveria di Francisca Montenegro che, incurante di essere stata salvata da un giovane eroe, si dimentichera' ben presto di lui e lo colpira' alla spalle con una crudelta' senza precedenti. Come si dice, il lupo perde il pelo ma non il vizio, un proverbio decisamente azzeccato per la matrona di Puente Viejo. Ma andiamo a scoprire che cosa succedera' con le anticipazioni ...

Torna in Italia Iceberg - il cane Condannato a morte in Danimarca - : La Dogo argentina era stata sequestrata a Copenhagen al suo padrone, il cuoco Italiano Giuseppe Perna, perché considerata una razza proibita e pericolosa. È stata rimpatriata dopo sei mesi grazie a un'...

Corea del Nord : "Trump Condannato a morte - ha insultato Kim" : Il presidente americano Donald Trump è stato "condannato a morte dal popolo Coreano". Ad affermarlo è un editoriale pubblicato dal giornale ufficiale del Partito dei lavoratori Coreani, uno dei centri di...

Trump Condannato a morte per gli insulti a Kim Jong-un : Pochi giorni fa, il presidente americano aveva detto: "Perché Kim Jong-un deve insultarmi chiamandomi vecchio quando io non l'ho mai chiamato basso e grasso?". Queste parole non sono piaciute al regime di Pyongyang, che ha risposto a tono: "Donald Trump è un vigliacco che merita la condanna a morte".La "sentenza di morte" è stata diramata dal giornale del partito Rodong Sinmum, in un ...

Morte di Giuseppe Palumbo - Condannato dj Drago : Due anni e 8 mesi a Francesco Ferraro, con la sua auto travolse e uccise il cuoco sulla Vecchia Pratese. Non prestò soccorso

Biotestamento : “Fate presto - per i malati è un’inutile tortura del Condannato a morte” : la lettera integrale di Gesualdi : Questa è la lettera – pubblicata dal Corriere Fiorentino – che Michele Gesualdi, ex presidente della Provincia di Firenze e allievo di don Lorenzo Milani, ha scritto ai presidenti di Camera e Senato per chiedere di accelerare l’iter della legge sul testamento biologico. Carissimi, mi chiamo Michele Gesualdi, qualcuno di voi probabilmente ha sentito parlare di me perché sono stato presidente della Provincia di Firenze per due ...

Ahmadreza Djalali - il ricercatore Condannato a morte in Iran perché ‘Spia al soldo d’Israele’ : La condanna a morte emessa il 23 ottobre da un tribunale Iraniano nei confronti di Ahmadreza Djalali ha lasciato sgomenta la comunità accademica internazionale, compresi i colleghi dell’Università del Piemonte orientale. Qui, oltre che in Belgio e in Svezia, Djalali aveva svolto le sue ricerche nel campo della Medicina dei disastri. Arrestato in occasione dell’ultima sua visita in Iran, nell’aprile 2016, per sette mesi – tre dei quali ...

Ahmadreza Djalali - per medico iraniano Condannato a morte per spionaggio l’appello dei senatori : “Salviamolo” : Accusato di essere una spia e, per questo, condannato a morte. Ahmadreza Djalali, medico iraniano con un passato da ricercatore in Italia, all’università del Piemonte orientale di Novara, è stato accusato dal suo Paese di aver collaborato con governi considerati nemici: nella sentenza si parla di “contatti con Israele”. Il ministro degli Esteri Angelino Alfano ha detto che vedrà l’ambasciatore italiano in Iran nei ...