Computer | smartphone e tablet a rischio | ecco perchè

Miliardi di Computer e smartphone esposti ai cybercriminali. Ecco cosa sta succedendo : La madre di ogni vulnerabilità è stata scovata nelle ultime ore e riguarda più o meno ogni personal computer e ogni device prodotto negli ultimi dieci anni. La falla, stavolta, non riguarda un software ma il componente hardware cardine di ogni dispositivo: il processore. È molto probabile che anche il dispositivo che state usando per leggere questo articolo sia interessato alle falle scovate...

Cervello in tilt per 900mila ragazzi : 'Tutta colpa di Computer e smartphone' : Il ruolo della famiglia è invece fondamentale per gli adolescenti, ammonisce lo psichiatra: 'Devono riuscire a conoscere il loro mondo e i rischi a cui sono esposti e non sono sostituibili, questo ...

Su RaiPlay diretta streaming Italia-Svezia da Computer e smartphone - in bilico qualificazioni Mondiali 2018 : RaiPlay serve la diretta streaming di Italia-Svezia su un piatto d’argento in questa sera del 13 novembre. La partita del dentro o fuori dai Mondiali di Calcio 2018 in Russia si carica di un'aspettativa davvero importante, tanto che sarà un vero peccato perdersi l'importante incontro: questo potrebbe segnare una svolta storica per la nostra nazionale pronta a restare in Italia o a partire in estate per la competizione tanto attesa. Pronti ...

