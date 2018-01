Come assemblare un PC

: Mi ricordo il primo oggetto in Mater-Bi che abbia posseduto: era una macchina fotografica da assemblare, allegata c… - pliberace : Mi ricordo il primo oggetto in Mater-Bi che abbia posseduto: era una macchina fotografica da assemblare, allegata c… - tegamini : Come da tradizione, anche quest’anno mi è sembrato doveroso assemblare un Paccozzo per… - moran_matthew : Come assemblare da soli un pc perfetto per i videogiochi: il tutorial passo dopo passo @LaStampa - Mark12355 : @SmilexTech Curioso di assistere alla ennesima rinascita della Mclare con Renault, come se tutto può cambiare da un… - Nidalinastore : Sculture di carta da assemblare a mano e premiate come icona del design che conta. Papertrophy è una fervida... -

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Avete deciso diun PC partendo praticamente da zero? Costruirsi un computer vi dà la possibilità di scegliere accuratamente i componenti in base al vostro utilizzo e alla vostra soglia di spesa. Anche se non siete utenti esperti, ricordatevi che nessuno lo è stato la prima volta che ha cercato di fare qualcosa. Certo, non diventerete subito degli esperti, ma passo dopo passo guadagnerete l’indipendenza rispetto a chi vuole proporvi un computer preassemblato. Le componenti per PC sono ormai facilmente reperibili in qualsiasi store online e basterà saperli scegliere e conoscere“incastrarli” fra loro per riuscire nell’impresa. Se quindi siete sempre convinti di volerun PC solo con le vostre forze, oggi vi daremo un po’ di informazioni su quali sono i “pezzi” che non possono assolutamente mancare e quelli di cui invece ...