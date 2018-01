Clamoroso | Serie B 2018- 2019 | diritti tv | Mediaset punta a superare Sky

Serie C : Lucarelli rischia l'esonero - Clamoroso - spunta il nome di un ex Lecce Video : In Serie C, il 2017 si chiude con un risultato a sorpresa, maturato nel girone meridionale. La clamorosa sconfitta del Catania, tra le mura amiche, contro la Casertana, tiene distanziata la squadra etnea a 4 punti dal Lecce capolista e mette in serio pericolo la panchina di Lucarelli. Il tecnico aveva la possibilita', alla ripresa del torneo, di arrivare allo scontro diretto contro i giallorossi, ad un solo punto di distacco. 21 gennaio 2018, ...

LIVE Inter-Lazio - Serie A in DIRETTA : 0-0. Errore Clamoroso di Felipe Anderson : Lazio pericolosa! : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Lazio , big match della 19giornata della Serie A 2017-2018. È una sfida d'alta quota, col sapore di Champions League. Sono momenti differenti ...

Clamoroso Serie B e Serie C - in arrivo ribaltoni di classifica : campionati falsati - Avellino e Catanzaro posso far saltare tutto! : “Chiediamo per il Catanzaro la retrocessione all’ultimo posto in classifica, si chiede inoltre la penalizzazione di di tre punti nella stagione sportiva successiva in ragione della responsabilità oggettiva e della pluralità di soggetti coinvolti. Chiediamo per l’Avellino la retrocessione all’ultimo posto in classifica, si chiede inoltre la penalizzazione di di tre punti nella stagione sportiva successiva in ragione della responsabilità oggettiva ...

Clamoroso Serie B e Serie C - in arrivo ribaltoni di classifica : campionati falsati - Avellino e Catanzaro posso far saltare tutto! : “Chiediamo per il Catanzaro la retrocessione all’ultimo posto in classifica, si chiede inoltre la penalizzazione di di tre punti nella stagione sportiva successiva in ragione della responsabilità oggettiva e della pluralità di soggetti coinvolti. Chiediamo per l’Avellino la retrocessione all’ultimo posto in classifica, si chiede inoltre la penalizzazione di di tre punti nella stagione sportiva successiva in ragione della responsabilità oggettiva ...

Serie B - Clamoroso al ‘Manuzzi’ : suicidio del Pescara - incredibile rimonta del Cesena! : 1/15 LaPresse/Massimo Paolone ...

Clamoroso in Figc - anche la Serie C chiede le dimissioni di Tavecchio ma lui si incatena alla poltrona! : Tutti contro Tavecchio, adesso il presidente della Figc sente enorme pressione sulle sue spalle. anche la Serie C chiede le dimissioni di Tavecchio. “Mi dispiace, non ce l’ho con lui, anzi non è nemmeno il primo responsabile, ma il calcio italiano ha bisogno di una svolta, dobbiamo assumerci tutti la responsabilità. Per un atto di generosità dobbiamo fare tutti un passo indietro. I consiglieri della Lega Pro vogliono le dimissioni di ...

Serie B Clamoroso! Il Palermo rischia il fallimento a fine stagione : Un vero e proprio terremoto che ha scosso l'intero mondo rosanero. Il Palermo , secondo quanto riportato da La Repubblica , rischia il fallimento a fine stagione. Ci sarebbe, infatti, un buco di ...

Serie C - Clamoroso : è appena successo sul campo : In questo momento, la Serie C è in campo. Come di consueto, in questo avvio di campionato, è il girone C a giocare il sabato (ma da dicembre il girone meridionale giocherà di domenica) e le gare sono in corso. Già da questi primi match le sorprese non mancano. Anzi, alcune situazioni sono letteralmente clamorose. Sorprese in diretta clamoroso quello che sta accadendo a Matera dove durante il match contro il Trapani, la squadra di casa è andata ...

Clamoroso in Serie C - arriva il dossier contro la direzione arbitrale Video : Scossone in Serie C [Video]. Le polemiche, nella terza Serie professionistica del calcio italiano, non mancano mai. Nei giorni scorsi si è parlato approfonditamente delle vicende del Modena, fallito dopo 105 anni di storia, poi si è passati ad analizzare i problemi della Reggiana riguardanti l'utilizzo dello stadio. Stavolta a fare da padrone nelle news del campionato di #Serie C è la Casertana. La societa' campana ha deciso addirittura di ...

Clamoroso in Serie C - arriva il dossier contro la direzione arbitrale : Scossone in Serie C. Le polemiche, nella terza Serie professionistica del calcio italiano, non mancano mai. Nei giorni scorsi si è parlato approfonditamente delle vicende del Modena, fallito dopo 105 anni di storia, poi si è passati ad analizzare i problemi della Reggiana riguardanti l'utilizzo dello stadio. Stavolta a fare da padrone nelle news del campionato di Serie C è la Casertana. La società campana ha deciso addirittura di preparare un ...

LIVE Serie A - tutti i risultati e i gol in DIRETTA : dodicesima giornata. Clamoroso a Torino : Juventus-Benevento 0-1!!! Ciciretti a segno - Fiorentina-Roma 2-2 - Chievo-Napoli 0-0 - riprendono i secondi tempi : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Fiorentina-Roma CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Chievo-Napoli CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-Torino Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli incontri della dodicesima giornata di Serie A. Un pomeriggio intenso quello che ci aspetta che avrà il suo anticipo nel match di San Siro tra Inter e Torino delle 12.30 a dare il via allo spettacolo. La capolista Napoli ...

LIVE Serie A - tutti i risultati e i gol in DIRETTA : dodicesima giornata. Clamoroso a Torino : Juventus-Benevento 0-1!!! Ciciretti a segno - Fiorentina-Roma 2-2 - Chievo-Napoli 0-0 - primi tempi terminati : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Fiorentina-Roma CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Chievo-Napoli CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-Torino Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli incontri della dodicesima giornata di Serie A. Un pomeriggio intenso quello che ci aspetta che avrà il suo anticipo nel match di San Siro tra Inter e Torino delle 12.30 a dare il via allo spettacolo. La capolista Napoli ...

LIVE Serie A - tutti i risultati e i gol in DIRETTA : dodicesima giornata. Clamoroso a Torino : Juventus-Benevento 0-1!!! Ciciretti a segno - Fiorentina-Roma 2-2 - Chievo-Napoli 0-0 - Lazio-Udinese a rischio rinvio : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Fiorentina-Roma CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Chievo-Napoli CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-Torino Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli incontri della dodicesima giornata di Serie A. Un pomeriggio intenso quello che ci aspetta che avrà il suo anticipo nel match di San Siro tra Inter e Torino delle 12.30 a dare il via allo spettacolo. La capolista Napoli ...

LIVE Serie A - tutti i risultati e i gol in DIRETTA : dodicesima giornata. Clamoroso a Torino : Juventus-Benevento 0-1!!! Ciciretti a segno - Fiorentina-Roma 1-2 con doppietta di Gerson! - Chievo-Napoli 0-0 - Lazio-Udinese a rischio rinvio : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Fiorentina-Roma CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Chievo-Napoli CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-Torino Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli incontri della dodicesima giornata di Serie A. Un pomeriggio intenso quello che ci aspetta che avrà il suo anticipo nel match di San Siro tra Inter e Torino delle 12.30 a dare il via allo spettacolo. La capolista Napoli ...