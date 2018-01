Clamoroso Psg | vuole anche Cristiano Ronaldo!

Ligue 1 - Clamoroso tonfo del Psg : Strasburgo in festa : La Ligue 1 in campo per la 16^ giornata, risultato clamoroso nella prima gara di oggi. Si ferma la striscia positiva del Psg, impresa dello Strasburgo che vince davanti al pubblico amico con il punteggio di 2-1. Ospiti che sembrano controllare, la strada sembra in discesa ma è lo Strasburgo a passare in vantaggio al 13′ con Da Costa, alla fine del primo tempo il pareggio di Mbappè. Ci pensa Bahoken al 65′ a regalare tre punti ...

Il Psg non si ferma sul mercato : in arrivo un altro colpo Clamoroso in attacco : Paris Saint Germain insaziabile sul mercato. Secondo il “Sunday Mirror”, i francesi sarebbero in pole per assicurarsi Alexis Sanchez, 28enne attaccante cileno dell’Arsenal, in scadenza di contratto a giugno. Gia’ a gennaio il Nino Maravilla – le cui chance di rinnovo coi Gunners sono ormai ridotte ai minimi termini – potra’ accordarsi con un altro club in vista della prossima stagione e nel suo futuro ...