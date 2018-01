: RT @GiuseppeDeMita1: Civici e Popolari, una comunità in cammino @BeaLorenzin @angealfa @lorenzodellai @AndreaOlivero @Pierferdinando @Alte… - RLP_CAMPANIA : RT @GiuseppeDeMita1: Civici e Popolari, una comunità in cammino @BeaLorenzin @angealfa @lorenzodellai @AndreaOlivero @Pierferdinando @Alte… - LuigiNovia : RT @GiuseppeDeMita1: Civici e Popolari, una comunità in cammino @BeaLorenzin @angealfa @lorenzodellai @AndreaOlivero @Pierferdinando @Alte… - michelabonafini : RT @civicapopolare_: .@GiuseppeDeMita1: I Civici e Popolari vogliono essere questo: una comunità in cammino alla ricerca di quel necessario… - DavideSilvestr6 : RT @GiuseppeDeMita1: Civici e Popolari, una comunità in cammino @BeaLorenzin @angealfa @lorenzodellai @AndreaOlivero @Pierferdinando @Alte… - MMastrantuono : RT @civicapopolare_: .@GiuseppeDeMita1: I Civici e Popolari vogliono essere questo: una comunità in cammino alla ricerca di quel necessario… -

Sarà presentato martedì prossimo ildi. Lo ha detto Lorenzo Dellai, tra i promotori del nuovo soggetto, assicurando che il(quello della margherita trentina già usato nelle elezioni 2013) "non rischia di confondersi con quello della Margherità di Rutelli". "Non vogliamo dar vita a una lista solo per negoziare collegi uninominali, ma intendiamo costruire una coalizione con il Pd",spiega Dallai, che a proposito delaggiunge: "uno spazio politico non può essere brevettato".(Di venerdì 5 gennaio 2018)