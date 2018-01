Cinema | gli imperdibili del 2018 tra qualita' e mercato

Weekend della Befana - consigli e sconsigli per le uscite al Cinema e in blu-ray : Durante il fine settimana della Befana troveremo qualche titolo nuovo in sala e nella calza. Vediamo se con caramelle o cenere e carbone. Uno è Il ragazzo invisibile – Seconda generazione. Costato soltanto 8 milioni di euro come il primo episodio, incupisce la sua narrazione fregiandosi degli ottimi effetti speciali di Victor Perez (uno che nel cv ha Rogue One, Harry Potter e Cavaliere Oscuro). Male il cast, mai davvero credibile, mentre ...

TONI SERVILLO/ Tra il teatro e l'imbroglio del Cinema (Meraviglie - La penisola dei tesori - 4 gennaio) : TONI SERVILLO affiancherà Alberto Angela a Meraviglie-La penisola dei tesori. Protagonista in "Loro" film incentrato sulla vita di Silvio Berlusconi, impegnato a teatro con il fratello Peppe(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 10:22:00 GMT)

Michelle Williams - madre e donna da Oscar 'Voglio lasciare a mia figlia un mondo sicuro' - Cinema - Spettacoli : ... da cui ebbe la figlia Matilda nel 2005 - s'è ritrovata di recente nell'occhio del ciclone degli scandali sessuali quando Kevin Spacey, suo co-star in Tutti i soldi del mondo - All the Money in the ...

Campania - per gli studenti concorso 'A scuola di Cinema' : Napoli , 2 gen. (askanews) Nell'ambito delle azioni previste dalla Legge regionale n°30/2016 'Cinema Campania', la Direzione Generale Politiche culturali della Regione Campania istituisce il concorso '...

Cinema Usa - ora anche gli incassi voltano le spalle all'uomo bianco : Domenica vanno in scena i Golden Globes, prima grande cerimonia della stagione, e da lì si capirà in che modo il mondo del Cinema ha deciso di affrontare il cambiamento che, partito dallo scandalo ...

Cinema - nel 2018 tornano gli italiani : da Sorrentino a Bellocchio - Muccino - Garrone : Daniele Vicari mette invece mano ad un altro fatto di cronaca recente in SULLA MIA PELLE. Di scena la vicenda del geometra Stefano Cucchi, morto il 22 ottobre del 2009 nel carcere di Regina Coeli, ...

Pif/ Video - dal Cinema alle battaglie politiche e sociali (Danza con me) : Pif, pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto, tra gli ospiti di Roberto Bolle - Danza Con Me, in programma oggi lunedì 1 gennaio 2018 su Rai Uno a partire dalle 21.25(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 05:43:00 GMT)

Cinema in lutto - è morto Thomas Hunter : fu protagonista degli Spaghetti western : È morto un grande protagonista degli Spaghetti western : a 85 anni è scomparso Thomas Hunter, protagonista di Un fiume di dollari di Carlo Lizzani e altri film cult del genere come Tre pistole contro ...

Weekend al Cinema (30-31 Dicembre) : quale film scegliere? - : Da questo momento entra per caso nel Mondo dei Morti, dove incontra le anime dei suoi antenati e quella del suo idolo musicale. quale film sceglierete per il vostro Weekend al cinema?

Roma - il Cinema confiscato alla banda della Magliana chiuso per una guerra di ricorsi : “Intanto il quartiere muore” : Roma, Pigneto. Il quartiere della movida ma anche dello spaccio, a due passi dal centro di Roma, continua a combattere per “preservare i pochi, superstiti, presidi culturali in una giungla di locali e di becera movida”. Presidi come il cinema Aquila, chiuso nel 2015 e ancora sigillato. “Una chiusura trasversale che coinvolge sia l’amministrazione precedente che i diciotto mesi di amministrazione Cinque stelle”, ...

Fausto Brizzi sbanca al Cinema nonostante lo “scandalo molestie”. E Barbareschi gli offre un contratto per tre film : Il suo Poveri ma ricchissimi sta sbancando al cinema nonostante lui sia stato travolto dallo scandalo sulle presunte molestie sessuali. E in più Luca Barbareschi si sarebbe offerto per produrre i suoi prossimi film. Fausto Brizzi, regista finito nel vortice delle polemiche dopo le rivelazioni delle Iene, ha scalato il botteghino con la sua commedia interpretata da Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro e Lodovica ...

Lutto nel mondo del Cinema : 'Fino all'ultimo ha parlato di lavoro e film'. A dare il triste annuncio è stata proprio sua figlia. Il 2017 - sul finire - ... : Brutta notizia sul finire di questo 2017 che ha continuato a portarci via grandi nomi del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema, appunto. Ed è infatti il mondo del cinema italiano, e non solo, a piangere la morte di Manolo Bolognini. Il famoso produttore cinematografico è stato stroncato da un infarto oggi, sabato 23 dicembre, all'età di 92 anni, nella ...

La ruota delle Meraviglie - il Cinema di Woody Allen si trasforma senza perdere la sua poesia : Era chiaro già da Café Society che la collaborazione tra Woody Allen ed il direttore della fotografia Storaro avrebbe rappresentato una ennesima evoluzione (o quantomeno mutazione) del cinema di un regista che è paradigma vivente della teoria per cui gli autori fanno sempre lo stesso film ma declinato in maniera sempre diversa. E La ruota delle Meraviglie conferma quello stesso approccio alla luce […] L'articolo La ruota delle Meraviglie, ...

Good morning - Vietnam - l urlo di Robin Williams che raccontò la verità agli americani - Cinema - Spettacoli : Good morning, Vietnam diretto da Barry Levinson usciva per la prima volta in sala, negli Stati Uniti, trent'anni fa, il 23 dicembre 1987. Robin Williams non c'è più e allontanare questo pensiero dalla ...