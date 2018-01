Ciclone bomba sugli Usa | 6 morti New York spettrale | previsti altri due giorni di

Scuole chiuse e corsa alle scorte di cibo. Così New York aspetta il “Ciclone bomba” : I volontari del «Family Shelter» si affrettano ad ammassare coperte e scorte di cibo nel grande atrio davanti alla 151ª mentre si fa il conto degli ospiti attesi per i giorni a venire. In questo riparo per diseredati di Melrose, nel Bronx, ci sono anche alcuni disoccupati della classe media, le nuove vittime delle crisi moderne. Ma ci sono anche al...

Usa - almeno 6 morti per "Ciclone bomba" : 05.32 Sono almeno 6 le vittime segnalate per il "ciclone bomba" glaciale che si è abbattuto sulla costa Est degli Stati Uniti. Le forze dell'ordine hanno reso noto che tre morti sono stati registrati nella Carolina del Nord e tre nella Carolina del Sud. Tra le vittime, due uomini finiti fuori strada con l'auto a causa del ghiaccio, un uomo di 75 anni ferito da uno spazzaneve e una bimba morta scivolando sul viale di casa. Centinaia gli ...

Usa - la tempesta Ciclone bomba : fa più freddo che su Marte : Ondata di gelo record: allarme per la tempesta in 13 stati. 70mila persone senza elettricità, a New York scuole chiuse. Temperature a -37 gradi nel New Hampshire. In Massachusetts squali morti per il gelo

Usa - “Ciclone bomba” sulla costa est : gelo polare e aeroporti in tilt. Jfk - sospesi tutti i voli. “Meteo peggiorerà nel weekend” : Migliaia di voli cancellati, disagi nella circolazione dei treni e decine di migliaia di persone senza corrente elettrica. Sono gli effetti del “ciclone bomba“, la tempesta che si sta abbattendo in queste ore sulla costa orientale degli Stati Uniti, già da quasi una settimana nella morsa del freddo (che ha causato 17 morti in tutto il paese). In tredici Stati, dalla South Carolina al Maine, è stata emessa l’allerta per la bufera, e i ...

'Ciclone bomba' negli Usa - temperature potrebbero scendere a -20 gradi - : Quasi 70mila case e negozi senza elettricità, 3mila voli cancellati e allerta meteo in 13 Stati: sono le cifre della tempesta in corso sulla costa orientale degli Stati Uniti. E nei prossimi giorni la ...

Maltempo - Usa in ginocchio per il 'Ciclone bomba' : E' stata chiamata ' ciclone bomba ' la tempesta che sta imperversando sulla East Coast degli Stati Uniti con neve, vento e temperature glaciali. Quasi 3.000 voli sono già stati cancellati e altre ...

Massima allerta in America - il ‘Ciclone bomba’ paralizza gli Usa : scuole chiuse - voli cancellati e più di 70mila senza elettricità [FOTO] : 1/14 LaPresse/AFP ...

‘Ciclone bomba’ colpisce gli Usa : deragliate 3 carrozze del treno Miami-New York [FOTO] : 1/14 LaPresse/AFP ...