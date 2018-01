Ciclismo | Greg Lemond duro su Froome | ‘Sky troppo bella per essere vera’

: Concordo con Greg #Lemond Eurosport : Greg Lemond su Chris Froome: "È il responsabile. Le sue scuse sono ridicole" - - paolocarpani : Concordo con Greg #Lemond Eurosport : Greg Lemond su Chris Froome: "È il responsabile. Le sue scuse sono ridicole" - - zazoomblog : #Ciclismo Greg Lemond su Chris Froome “E’ il responsabile. Le sue scuse sono ridicole” #Ciclismo, #Greg ... - MLancissi : Eurosport : Greg Lemond su Chris Froome: "È il responsabile. Le sue scuse sono ridicole" - sorreman : RT @Eurosport_IT: #Lemond non le manda a dire sulla questione #Froome ???? #EurosportCICLISMO - Eurosport_IT : #Lemond non le manda a dire sulla questione #Froome ???? #EurosportCICLISMO -

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Dopo quella di Bernard Hinault VIDEOecco un’altra voce fortemente critica da parte di un grande ex sul caso doping di Chris. Stavolta è stato, l’americano che conquistò tre Tour e due Mondiali negli anni Ottanta, a dare un giudizio fortemente negativo su quanto successo al leader del #Team Sky.non ha concesso sconti a, bollando come una ridicola scusa la sua difesa e mettendo molti dubbi sull’operato di tutta la Sky, definita “pervera”.: ‘Come uno steroide anabolizzante’ Il caso doping di Chriscontinua a far discutere in maniera accesa nel mondo del #. Il campione della Sky è risultato positivo al salbutamolo in un controllo effettuato durante la scorsa Vuelta Espana. Il farmaco viene usato dai corridori asmatici come, ed è consentito dalle regole antidoping entro un certo limite, sforato ...