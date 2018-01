Ciclismo | Gianni Moscon nei guai | rischia una squalifica per il caso Reichenbach

Ciclismo - Gianni Bugno pretende chiarezza sul caso Froome : 'decisione rapide - ma non demonizziamo il corridore' : Downs La positività di Chris Froome all'ultima edizione della Vuelta di Spagna ha destabilizzato il mondo del Ciclismo. Il ciclista del Team Sky ha assunto il Salbutamolo, un composto che serve per ...

Ciclismo - Gianni Moscon : ‘L’invidia contro la Sky’ : Non ha vinto nessuna corsa in linea, ma certamente tra i corridori più apprezzati e discussi della stagione 2017 del grande #Ciclismo c’è stato anche Gianni Moscon [VIDEO]. Il giovane trentino del #Team Sky si è segnalato tra i talenti emergenti più puri del Ciclismo internazionale, dando dimostrazioni di forza dirompente. In virtù di un carattere forte e un po’ ruvido Moscon si è trovato anche al centro di qualche episodio turbolento, ed in ...

Ciclismo - Gianni Moscon : ‘L’invidia contro la Sky’ : Non ha vinto nessuna corsa in linea, ma certamente tra i corridori più apprezzati e discussi della stagione 2017 del grande Ciclismo c’è stato anche Gianni Moscon. Il giovane trentino del Team Sky si è segnalato tra i talenti emergenti più puri del Ciclismo internazionale, dando dimostrazioni di forza dirompente. In virtù di un carattere forte e un po’ ruvido Moscon si è trovato anche al centro di qualche episodio turbolento, ed in un’intervista ...

Ciclismo - Gianni Moscon : “Potrei debuttare al Tour - sogno la Roubaix. Voglio rimanere in Sky. Io - agricoltore prestato alla bici” : “Sono un po’ un agricoltore prestato al Ciclismo, mi sento un po’ così“. Con questa affermazione Gianni Moscon si racconta nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. La grande promessa del Ciclismo italiano ha da poco concluso un’ottima stagione e si prepara al 2018 in cui dovrà rilanciarsi ulteriormente. Le aspettative sul corridore della Sky sono tante e lui proverà a non deluderle. Gianni parla ...

Ciclismo - serio infortunio per Gianni Moscon : Dopo una stagione quanto mai turbolenta neanche la pausa invernale sta passando in maniera tranquilla per #Gianni Moscon. Il giovane corridore trentino della Sky [VIDEO]si è infortunato mentre si stava allenando in palestra, all’inizio della preparazione per la stagione ventura. Moscon dovra' osservare un periodo di stop di almeno un mese che ritardera' la sua marcia di avvicinamento al debutto per il 2018. Questo non dovrebbe però influire in ...

Ciclismo - Gianni Bugno tuona sulla riduzione dei ciclisti nelle corse : 'sicurezza non vuol dire mettere venti corridori in meno in gruppo' : La Trek Segafredo per esempio sta trattando qualche ciclista e su questo tema, Luca Guercilena manager della squadra americana, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: 'una scelta fatta in relazione ...

Ciclismo - il futuro di Gianni Moscon. Sarà capitano al Team Sky? In caso contrario - meglio cambiare dal 2019 : Gianni Moscon, per quanto visto nell’ultima stagione, rappresenta il futuro del Ciclismo italiano. Quinto alla Parigi-Roubaix, terzo al Lombardia, competitivo alla Vuelta a España come gregario di Chris Froome e tra i migliori al Mondiale a cronometro. Il trentino è senza dubbio tra i più forti e completi del panorama internazionale, ma il Team Sky potrebbe limitare le sue ambizioni impiegandolo soprattutto con il ruolo di gregario. Quale ...