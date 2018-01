: Ci rubano miliardi di sacchetti. E non ce ne accorgiamo - Cascavel47 : Ci rubano miliardi di sacchetti. E non ce ne accorgiamo - silviabest77 : Ci rubano miliardi di sacchetti. E non ce ne accorgiamo - reburdo : Dedicato ai blateratori inquinatori delWEB che attaccano i sacchetti biodegradabili mentre non gli frega niente se… - Penny17777533 : RT @opificioprugna: In due, in soli 4 secondi, rubano a Palazzo Ducale gioielli del valore di milioni di euro. Superando in destrezza i nos… - nonnagi2000gmai : RT @opificioprugna: In due, in soli 4 secondi, rubano a Palazzo Ducale gioielli del valore di milioni di euro. Superando in destrezza i nos… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2018) di Claudio Pizzarello La corruzione ci porta via ogni anno tremiladiper la frutta. L’evasione fiscale cinquemila. La mafia possiede un patrimonio tale da potersi comprare cinquantunomilanovecentocinquantadibiodegradabili. Con il debito pubblico prodotto dai vari governi negli ultimi vent’anni, avremmo potuto permetterci centodiecimilacentocinquantadiper metterci così tanta frutta e verdura che non avremmo avuto neppure il tempo per mangiarla. Questi calcoli potranno sembrare bizzarri, ma in un paese bizzarro come l’Italia, con le sue polemiche bizzarre, un senso potrebbe averlo. Il dibattito suiper la frutta che adesso costano due centesimi (!) mentre prima erano gratis non è per niente appassionante. Ma vieppiù deludente e a tratti imbarazzante. Forse però un merito ce l’ha: quello di mettere in luce, ...