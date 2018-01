Chievo-Udinese | il 2018 si apre col pari

Calcio - Serie A 2018 : l’Udinese sbatte sul Chievo . Al Bentegodi finisce 1-1 : Chievo e Udinese hanno aperto il 2018 della Serie A, dando inizio alla 20^ giornata del massimo campionato, la prima di ritorno. L’incontro del Bentegodi è terminato 1-1. È successo tutto nel primo tempo: prima il vantaggio dei padroni di casa in apertura con Radovanovic, poi il pareggio degli ospiti nel finale di tempo grazie ad un autogol di Tomovic. Un pareggio che rappresenta uno stop per l’Udinese, reduce da cinque vittorie ...

Il Chievo e l'Udinese non si fanno male : finisce 1-1 al Bentegodi : Il Chievo Verona di Rolando Maran e l'Udinese di Massimo Oddo si dividono la posta in palio al Bentegodi . Al gol del vantaggio dei clivensi, siglato da Ivan Radovanovic, ha risposto l'autorete dello sfortunato Tomovic che ha deviato nella propria rete un cross di Pezzella. La partita è stata equilibrata e con diverse occasioni da rete da ambo le parti. Con questo pareggio i bianconeri salgono a quota 28 punti, mentre i clivensi salgono ...

Pagelle Chievo-Udinese 1-1 : Tomovic sbaglia porta - Lasagna non incide : Pagelle Chievo-Udinese – Si è conclusa la prima gara della 20^ giornata del campionato di Serie A, in campo Chievo ed Udinese che hanno dato vita ad una partita che ha regalato emozioni soprattutto nella prima frazione. La squadra di Oddo continua a dimostrare di essere in un momento positivo ma il punto di oggi risulta essere come una vittoria per i bianconeri che hanno rischiato di capitolare nella prima prima frazione, un autogol di ...