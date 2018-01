Centrodestra | è tutto un rebus

: Toto #ElezioniPolitiche2018 : in #Umbria nelle fila del Centrodestra tra i nomi più quotati compaiono quelli di Ton… - RLP_UMBRIA : Toto #ElezioniPolitiche2018 : in #Umbria nelle fila del Centrodestra tra i nomi più quotati compaiono quelli di Ton… - nonnagri : Ah non I 5?????? Centrodestra in bancarotta, la mossa dei leader. Quanti soldi chiedono Silvio&Co ai loro candidati - GevorgZara : Dopo la sua frase, altra ragione per chi aveva dubbi per mollare il centrodestra e votare #CasaPound - zdengo : @s_parisi Ottimo. Io frequento una “parrocchia” diversa dalla sua. La dico alla romana: a lei, nel centrodestra, g… - andyshowstopper : RT @matteorenzi: La campagna elettorale serve per dire cosa si pensa. Sull'Europa il PD ha le idee chiare. Vogliamo + crescita e - austerit… -

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Non ci sta Giorgia Meloni a fungere da terza gamba nelVIDEO. La fondatrice e leader di Fratelli d’Italia ha avvertito i suoi alleati senza troppi giri di parole. Pur non mettendo in discussione l’intesa siglata all’indomani della vittoria nelle regionali siciliane, Meloni ha chiesto a gran voce un incontro che comprende tutte le componenti. C’è da siglare un patto, un programma che possa trainare il carrozzone davanti a tutti il prossimo 4 marzo. #Silvio Berlusconi e #Matteo Salvini, da par loro, sembrano però temporeggiare dinanzi al suo pressing. L’ex Cavaliere è impelagato notte e giorno nella composizione delle liste; il segretario della Lega, invece, non ha fatto alcun passo indietro rispetto ai propositi bellicosi da candidato premier. Insomma, il #c’è ma le strette di mano tardano ad arrivare. Sullo sfondo vi sono inoltre le regionali nel ...