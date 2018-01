Catalogna indipendente? Messi libero dal Barça E Lionel snobba la Serie A

Barcellona - Messi e la clausola 'Catalogna indipendente' : Barcellona - Libero nel caso di Catalogna indipendente. E' quello che prevede la clausola fatta inserire dal Leo Messi nel nuovo contratto con il Barcellona. La rivelazione arriva da 'El Mundo', ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 5 gennaio in DIRETTA : Messi si svincola se Catalogna diventa indipendente? Il Real Madrid piomba su Icardi. Liverpool su Alisson - Napoli attivissimo! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus ha ceduto Pjaca in prestito allo Schalke 04 ed è in costante pressing su Emre Can, ma sta facendo un pensierino anche per Cristante. Il Napoli, dal canto suo, è in cerca di un attaccante ...

Spagna - unionisti sfilano nel cuore della Catalogna 'indipendente' : ... precipitando una crisi politica senza precedenti nella storia della Spagna post-franchista. Oggi il vice presidente del deposto governo catalano si è scagliato contro …

Catalogna indipendente - Rajoy assume la presidenza. Rimosso capo dei Mossos d’Esquadra : Il Parlament vota per l’indipendenza della Catalogna e Madrid avvia l’applicazione dell’articolo 155 della Costituzione spagnola, quello che prevede il commissariamento di una comunità autonoma nel caso questa “attenti agli interessi generali della Spagna o del Governo”. E dopo il primo atto, cioè la destituzione del presidente Carles Puigdemont, il premier Mariano Rajoy, si legge nella Gazzetta ufficiale spagnola pubblicata ...

La Catalogna è indipendente : Votiamo per la Repubblica : Barcellona- Quindici minuti dopo le cinque di pomeriggio, dal Palau de la Generalitat, il cuore del potere della Catalogna, la bandiera di Spagna viene ammainata tra le urla e gli applausi del popolo indipendentista. Con 70 voti a favore, 10 contrari e due schede bianche, alla fine, il sogno dei catalani che non si sentono spagnoli si è quasi realizzato, contro tutti e tutto. Almeno tra le mura del loro Parlament che, ieri, in una giornata ...

Catalogna indipendente - Rajoy scioglie il Parlamento di Barcellona e convoca le elezioni : Il Parlament della Catalogna ha dichiarato l’indipendenza della Repubblica catalana dalla Spagna. Ma mentre un boato dentro e fuori l’Assemblea di Barcellona accompagnava il voto definitivo sulla secessione, a Madrid, il Senato spagnolo dava il via libera a Mariano Rajoy per commissariare la Generalitat e azzerare l’autonomia della regione. Ogni tentativo di dialogo è fallito, la rottura è definitiva...

Catalogna indipendente - se la Spagna scoppia sarà colpa di Puigdemont : Si era detto che la Catalogna voleva separarsi da Madrid perché così avrebbe valorizzato la sua florida economia ma poi si è scoperto che invece questo pezzo, isolato, della Spagna resterebbe escluso ...

Catalogna indipendente - Valverde svela : “Liga senza Barcellona? Ecco cosa dico” : Oggi la Catalogna ha proclamato ufficialmente la propria indipendenza dalla Spagna. Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, ha quindi commentato la possibilità che la squadra blaugrana lasci la Liga. Ecco le sue dichiarazioni: “Una Liga senza il Barcellona? Questo non è successo e parliamo per supposizioni. La realtà è che abbiamo una partita di campionato e vogliamo vincerla. Preferisco concentrarmi sul calcio. Il mio compito è far ...

Sport - cosa succederebbe se la Catalogna diventasse indipendente dalla Spagna? Novità in vista nel calcio - nella pallamano e tanto altro… : Il Parlamento della Catalogna ha votato nel primo pomeriggio l’indipendenza da Madrid con 70 voti a favore, 10 contrari e 2 schede bianche: andiamo a scoprire, secondo il sito iberico Marca.com cosa potrebbe cambiare in caso di istituzione di una rappresentativa catalana nello Sport. Per quanto concerne il calcio, il Barcellona ha già assicurato di voler continuare a giocare ne LaLiga, e l’eventuale istituzione ufficiale della ...

Catalogna indipendente - la festa in piazza : Decine di migliaia di sostenitori indipendentisti si sono radunati vicino al parlamento catalano per fare festa, dopo che la maggioranza dei deputati ha dichiarato l’indipendenza di Barcellona da...

La Spagna pronta a commissariare la Catalogna indipendente : Mossa e contromossa, in quella che per Barcellona sembra una partita destinata ad arrivare allo scacco matto. Non c'è voluto molto perché la Spagna reagisse alla dichiarazione d'indipendenza arrivata dopo lunghi tentennamenti dalla Catalogna, attivando quell'articolo 155 della Costituzione che mai era stato utilizzato e che di fatto prospetta un commissariamento per l'autonomia locale.La "repubblica catalana come ...

La Catalogna si proclama indipendente. Ed è caos anche per il Real Madrid : Getty Images girona-Real Madrid - Le tensioni fra indipendentisti e governo centrale hanno ovviamente anche un effetto immediato sullo sport: domenica alle 17.15 è in programma in match di Liga tra ...

Catalogna - Tajani : 'Nessun Paese Ue la riconoscerà come indipendente' - : Il presidente del Parlamento europeo esclude l'ipotesi di riconoscere la regione autonoma spagnola come Stato. Il 21 ottobre il governo di Madrid ha annunciato la sua volontà di commissariare il ...