Castelnovo Monti | accusato di avere molestato l' amichetta della figlia

: Arrestato dai Carabinieri di Castelnovo ne’ Monti per violenze sessuali su minore amica… - RedaconRadionov : Arrestato dai Carabinieri di Castelnovo ne’ Monti per violenze sessuali su minore amica… - RedaconRadionov : Arrestato dai Carabinieri di Castelnovo ne' Monti per violenze sessuali su minore amica della figlia -… - 24emilia : Castelnovo Monti. Abusi sull'amichetta della figlia: arrestato - 24Emilia - reggiosera : Castelnovo Monti, violenze sessuali su bambina: arrestato - croceverdecm : Condividiamo volentieri -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Ennesimo abuso su una minore. I carabiniericompagnia dihanno fermato il 4 gennaio 2018 un uomo di mezza età, residente in uno dei paesini dell'appennino reggiano, per violenza sessuale aggravata. L'uomo èdiabusato sessualmente di una bambina di nemmeno dieci anni, coetanea eddel cuore di sua. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato eseguito per ordine del procuratorerepubblica Maria Rita Pantani. La vicenda Secondo le indagini svolte dai carabinieri per ordine del Gip di Reggio Emilia, gli abusi sulla minore sarebbero avvenuti tra settembre e novembre dell'anno scorso. Le violenze sessuali si sarebbero consumate a casa del presunto colpevole. Il presunto stupratore, approfittando dell'assenzamoglie impegnata nei tradizionali lavori domestici, si sarebbe introdotto in cameraper farsi ...