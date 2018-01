Castelnovo Monti | accusato di avere molestato l' amichetta della figlia

: #Castelnovo Monti accusato di avere molestato lamichetta della figlia #Castelnovo #Monti: #accusato #di #avere ... - zazoomblog : #Castelnovo Monti accusato di avere molestato lamichetta della figlia #Castelnovo #Monti: #accusato #di #avere ... - RedaconRadionov : Arrestato dai Carabinieri di Castelnovo ne’ Monti per violenze sessuali su minore amica… - RedaconRadionov : Arrestato dai Carabinieri di Castelnovo ne' Monti per violenze sessuali su minore amica della figlia -… - 24emilia : Castelnovo Monti. Abusi sull'amichetta della figlia: arrestato - 24Emilia - reggiosera : Castelnovo Monti, violenze sessuali su bambina: arrestato -

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Ennesimo abuso su una minore. I carabiniericompagnia dihanno fermato il 4 gennaio 2018 un uomo di mezza eta', residente in uno dei paesini dell'appennino reggiano, per #violenza sessuale aggravata. L'uomo èdiabusato sessualmente di una bambina di nemmeno dieci anni, coetanea eddel cuore di sua. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato eto per ordine del procuratorerepubblica Maria Rita Pantani. La vicenda Secondo le indagini svolte dai #Carabinieri per ordine del Gip di Reggio Emilia, gli abusi sulla minore sarebbero avvenuti tra settembre e novembre dell'anno scorso. Le violenze sessuali si sarebbero consumate a casa del presunto colpevole. Il presunto stupratore, approfittando dell'assenzamoglie impegnata nei tradizionali lavori domestici, si sarebbe introdotto in camera...