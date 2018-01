CAROLINA KOSTNER La standing ovation di Courmayeur Gran Galà del Ghiaccio

Gran Galà del Ghiaccio 2018/ Su Italia 1 CAROLINA KOSTNER e Stéphane Lambiel (oggi - 5 gennaio) : Gran Galà del Ghiaccio 2018, stasera su Italia 1 i Grandi campioni mondiali del pattinaggio artistico, compresa Carolina Kostner, ecco le sue parole durante una recente intervista.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 13:14:00 GMT)

CAROLINA KOSTNER/ Video : "L'anoressia è un fenomeno grave - serve la famiglia" (Gran Galà del Ghiaccio) : Video, CAROLINA KOSTNER, intervistata sulla situazione fisica di alcune giovani rivali, ha espresso tutto il suo cordoglio e la sua compassione per un problema come l'anoressia. (Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 06:24:00 GMT)

Pattinaggio artistico - Europei 2018 – I convocati dell’Italia : CAROLINA KOSTNER guida gli azzurri a Mosca : L’ISU ha comunicato i partecipanti agli Europei 2018 di Pattinaggio artistico che si disputeranno a Mosca (Russia) dal 17 al 20 gennaio. In attesa di una comunicazione ufficiale da parte della nostra Federazione, questi sono i convocati dell’Italia. UOMINI: Matteo Rizzo DONNE: Carolina Kostner, Giada Russo, Micol Cristini COPPIE: Nicole Della Monica/Matteo Guarisce, Valentina Marchei/Ondrej Hotarek DANZA: Anna Cappellini/Luca ...

Pattinaggio di figura : CAROLINA KOSTNER e Anna Cappellini / Luca Lanotte restano i leader - rivitalizzato il settore maschile : Se, per gli sport estivi, la fine dell’anno rappresenta il momento dei bilanci, per il Pattinaggio di figura questa occasione rappresenta la fine della prima parte della stagione, quella caratterizzata soprattutto dal Grand Prix e dallo svolgimento della rassegna nazionale. Vediamo, dunque, quali sono le dinamiche attuali del movimento italiano, in attesa dei grandi appuntamenti che seguiranno: nell’ordine, Campionati Europei, Giochi ...

Pattinaggio artistico - Campionati Italiani Milano 2018 : l’exploit di Matteo Rizzo e la lezione di CAROLINA Kostner : Nella giornata di ieri, con il consueto galà di fine competizione, si sono spenti i riflettori dello Stadio Del Ghiaccio Agorà di Milano, teatro dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Pattinaggio artistico. Nella massima categoria, nonostante alcuni risultati scontati, non sono mancate conferme e sorprese, in particolar modo nella specialità del singolo. In campo maschile Matteo Rizzo, tesserato con la società soprtiva Icelab, ha conquistato ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 : ufficializzati i partecipanti azzurri - CAROLINA KOSTNER guida la spedizione : Terminata la rassegna nazionale di Milano, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) ha ufficializzato i nomi degli atleti che rappresenteranno l’Italia nel Pattinaggio di figura ai prossimi Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang 2018. Nessuna sorpresa nelle convocazioni, visto che in Corea del Sud andranno tutti i migliori interpreti dei Campionati Italiani: Carolina Kostner guiderà la spedizione, accompagnata nella prova ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Campionati Italiani Milano 2018 : riviviamo i programmi di CAROLINA Kostner : L’Agorà di Milano ha ospitato dal 13 al 16 dicembre i Campionati Italiani di Pattinaggio di figura 2018, prova nella quale abbiamo visto all’opera tutti i migliori interpreti nazionali delle categorie senior e junior. Nella gara femminile, Carolina Kostner non ha trovato rivali, andando a conquistare il suo nono titolo nazionale con un totale di 222.34 punti. Andiamo a rivedere i programmi della pattinatrice altoatesina. SHORT PROGRAM FREE ...

Pattinaggio di figura - Campionati Italiani Milano 2018 : nona meraviglia di CAROLINA KOSTNER - settimo titolo per Anna Cappellini e Luca Lanotte : L’Agorà di Milano ha ospitato dal 13 al 16 dicembre i Campionati Italiani di Pattinaggio di figura 2018, prova nella quale abbiamo visto all’opera tutti i migliori interpreti nazionali delle categorie senior e junior. L’atleta più attesa di questa rassegna nazionale era sicuramente Carolina Kostner, che non ha tradito le aspettative, andando a conquistare il suo nono titolo di campionessa italiana. Con un vantaggio di venti ...

Pattinaggio artistico - Campionati Italiani 2018 : CAROLINA KOSTNER incanta Milano - Cappellini-Lanotte primi dopo la short dance : Lo stadio del ghiaccio Agorà a Milano sta ospitando in questi giorni I Campionati Italiani Assoluti 2018 di Pattinaggio artistico Archiviate le gare della categoria junior, nel pomeriggio si è svolto lo short program dell’individuale maschile e delle coppie d’artistico. La lunga giornata è proseguita con la specialità della danza: la coppia formata da Anna Cappellini e Luca Lanotte è in prima posizione superando quota 80 punti ...

Pattinaggio artistico - CAROLINA KOSTNER può giocarsi una medaglia alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018? : Quarta a Nagoya in occasione della Finale del Grand Prix di Pattinaggio di figura, Carolina Kostner sarà la principale attrazione dei Campionati Italiani che avranno luogo questa settimana a Milano. L’altoatesina non dovrebbe avere troppi problemi a conquistare il suo nono titolo nazionale, fatto che le regalerebbe la definitiva certezza di partecipare ai prossimi Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018. Una volta superata la ...