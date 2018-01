Carlo Calenda vs Matteo Renzi Canone Rai | segretario replica al Ministro | “col Pd è

Carlo Calenda contro l'abolizione del canone Rai : Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico, dice no all'abolizione del canone Rai. "Spero che l'idea di abolire il canone Rai sostituendolo con un finanziamento dello Stato non sia la proposta del Pd per la campagna elettorale come riportato da Repubblica - scrive su Twitter -. I soldi dello Stato sono i soldi dei cittadini e dunque sarebbe solo una partita (presa) di (in) giro".In un articolo pubblicato da Repubblica si legge infatti che ...

Ilva - Carlo Calenda : "Protocollo su piano ambientale vincolante per tutti". La Uil chiede il ritiro del ricorso al Tar : "Il protocollo non può essere disatteso da nessuno. Impegna il Governo. Quando cambia il Governo non decadono gli atti compiuti dal precedente. Ma soprattutto gli impegni ambientali verranno recepiti nel contratto di cessione a Mittal e, dunque, saranno pienamente vincolanti". Lo scrive su Twitter il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, a proposito del protocollo di intesa sul piano ambientale dell'Ilva che mercoledì ...

Carlo Calenda attivissimo a fine legislatura - ma non si candiderà. La proposta di un'Assemblea Costituente per aprire la Terza Repubblica : Non si presenterà alle elezioni, ma l'ultimo mese lo ha visto in prima linea come mai prima d'ora. Protagonista di un aspro scontro su Ilva con gli enti locali - il governatore pugliese Michele Emiliano e il sindaco di Taranto - attivissimo per il futuro dell'Alcoa fino alla pizza mangiata con gli operai che da mesi presidiano l'area industriale del Sulcis, molto presente sulle colonne dei principali quotidiani. Da ultimo, sul Corriere ...

Carlo Calenda attacca Giuseppe Vegas : 'Accusa la Boschi per distrarre l'attenzione sulle sue responsabilità' : Durissimo attacco del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda contro Giuseppe Vegas, il numero uno di Consob che ha accusato Maria Elena Boschi durante l'audizione nella Commissione banche. ...

Carlo Calenda umilia Mario Monti così : 'Scelta civica è stata un vero disastro' : Perchè l'ex attore-bambino nello sceneggiato televisivo 'Libro Cuore' diretto dallo zio Mario Monicelli ha un pessimo rapporto con la politica, quella incarnata dai partiti: 'Non sono iscritto al Pd ...

Carlo Calenda : "L'offerta di Lufthansa su Alitalia va migliorata" : "L'offerta di Lufthansa, com'è oggi, va migliorata, l'impegno è a migliorarla". Così Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico, in un'intervista a Circo Massimo su Radio Capital.E quindi ha ribadito: "Su Alitalia quello che mi importa è che gli che italiani abbiano collegamenti più efficienti possibili e si mettano meno soldi possibili". La situazione, conclude, "non deve ricadere sulle spalle degli ...

Pensioni - Carlo Calenda : 'Il Pd sbaglia - il rinvio dell'aumento dell'età mette i conti a rischio' : 'Vedo un errore di metodo e di merito in questa proposta del Pd', sulla possibilità di rinviare a giugno la decisione sull'adeguamento dell'età Pensionistica. 'Nel metodo perché si decide di non ...